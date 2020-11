"En la cabeza de esta señora es 18 de noviembre de 1020": los tuiteros se encienden con Olona por defender la terapia para los homosexuales

Suponemos que buena parte de nuestros lectores ya sabrán que ayer, miércoles, la diputada de Vox Macarena Olona, una de las estrellas de Tremending –¡Cuánto juego nos da!– volvió a liarla en el Congreso. Se debatía en comisión una proposición no de ley para que se prohíban las terapias de conversión de la orientación sexual y se sancione a las organizaciones que siguen ofreciendo tratamientos para "curar" a los homosexuales. Olona se quedó sola defendiendo que los homosexuales acudan a terapia. Este es el momento.

Macarena Olona: "En España, hoy, la homosexualidad no es una enfermedad, pero es un error que el Gobierno pueda prohibir que las personas homosexuales acudan a terapia". pic.twitter.com/LuCD2ZyTBD — Público (@publico_es) November 18, 2020

A Olona y a Vox se les paró el reloj hace ya un siglo, por lo menos. Aunque encontramos cierta contradicción en sus palabras: dice que "la homosexualidad no es una enfermedad" pero al mismo tiempo apoya que los homosexuales acudan a terapia para encontrar la identidad "que todos tenemos como personas y que formamos a través de un proceso biológico".

¿En qué quedamos? Si la homosexualidad no es una enfermedad, entonces ¿de qué está hablando Olona entonces? Ella dice que se ampara en la libertad –Olona y libertad, ¡qué gran oximorón!– para defender esta postura: "Dejen de meterse en nuestras camas". Nosotros sospechamos que no es la libertad, no, no... es otra cosa: pura homofobia.

Las palabras de la diputada ultraderechista han tenido una gran repercusión en las redes sociales. La mayoría son condenatorias, no podría ser de otra manera.

Yo la maldigo.

Por muchas y muchos.

Pero hoy, por las niñas golpeadas y pateadas en los baños de los colegios de monjas.

Métete la identidad, la terapia y al especialista entero en el ojo, desgraciada. https://t.co/9myQCUzEZI — Cristina Fallarás (@LaFallaras) November 18, 2020

Quizá debiera ella acudir a una terapia de la risa o una contra el odio permanente a lo diferente — Jordi Palacios ???????????? (@jordipalaciosg) November 18, 2020

En España hoy es 18 de Noviembre de 2020 en la cabeza de esta señora es 18 de Noviembre de 1020. — qlata (@qlatazo) November 18, 2020

Médicos tenéis una oportunidad única. Quien descubra que bacteria ocupa la cabeza de estos descerebrados ganará una pasta! — Andrés (@ahlecp21) November 18, 2020

La Señora Olona pidiendo "libertad" para que "nos puedan curar" ¿Y quien la cura a ella? #ElCascabelYElGato https://t.co/HPrLAAPUPs — Carla Antonelli / ????????????️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) November 18, 2020

Dice Macarena Olona que hay gente que necesita terapia. Estupendo; el primer paso es reconocerlo. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) November 18, 2020