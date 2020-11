La metáfora visual de Rudolph Giuliani: sudando literalmente tinta mientras habla de fraude electoral en EEUU

Este jueves, el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, compareció para insistir en las denuncias de un supuesto fraude en las elecciones del 3 de noviembre.

Durante la rueda de prensa, el abogado se volvió viral, pero no por sus palabras, sino por los chorretones negros que le caían de la cabeza. En el momento en el que las manchas aparecieron en su cara, su discurso quedó en un segundo plano.

El periódico The New York Times escribió que el abogado "parecía que estaba comenzando a derretirse". Además, el medio consultó con varios peluqueros y todos coincidieron en que esas manchas no se habían producido por un tinte de pelo.

Algunos de los expertos consultados interpretaron que podía tratarse de algún tipo de rímel o corrector para las patillas, ya que esa zonas tiene tonos más grises que el resto de la cabeza.

Finalmente, la que Trump había anunciado que sería una rueda de prensa en la que sus abogados darían a conocer "un camino muy claro y viable a la victoria" terminó en la comidilla de las redes sociales y en una tormenta de bromas y memes.

