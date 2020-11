Cuando los trámites logísticos impiden una vida normal. Este ha sido el caso de una niña descubierta por Alfonso Raja, o mejor dicho, por su hija.

El hilo en el que este tuitero explica la vivencia y "lección de su hija" recupera una historia de vulnerabilidad y desamparo, un lugar donde las ramas del Estado muchas veces no terminan de llegar.

Con unas 20.000 reacciones, el hilo se ha hecho viral por demostrar que el sentido de comunidad es lo que puede evitar que los desheredados no sean olvidados.

Hoy mi hija de 10 años me ha dado una lección de solidaridad, de amistad y de madurez. Resulta que una compañera suya de clase lleva 13 (TRECE DÍAS) sin ir a clase porque está en una situación vulnerable como muchas miles de personas en este país ahora mismo

No hace falta explicar nada de su situación, es imaginable por cualquiera de nosotros, lo que me jode de todo esto es que una niña de 10 años lleve 13 días sin ir al colegio porque su situación de vulnerabilidad la haya hecho tener que cambiar de vivienda y que por falta de

Un volante de empadronamiento en su nueva vivienda (que no tendrá nunca) el autobús que recoge a los niñ@s para llevarlos al colegio se vea privado de parar en su propia puerta, donde hay una parada, por no sé qué ley que a todas luces estará mal redactada, me parece inaudito

— Alfonso Raja (@Alfonso_Raja) November 19, 2020