Las redes se vuelcan con una joven a la que sus compañeras de piso invitaron a irse por tener covid-19 (y se reabre el debate de la privacidad)

"Elena Cañizares" es el tema más comentado del día en Twitter y este lunes las redes prácticamente no hablan de otra cosa. Se trata de una estudiante de enfermería que ha denunciado en su cuenta de Twitter la actitud de sus compañeras de piso tras informarles de que había dado positivo por covid después de realizarse una PCR. La joven denuncia que sus compañeras le invitaron a marcharse del piso e irse a su pueblo con sus padres, mayores y con problemas de salud. Una historia que además abre un debate en plena ola de contagios sobre los problemas que provoca en situaciones como las de personas que viven compartiendo piso.

En un hilo de Twitter, relata además cómo ella les propuso pasar la cuarentena sin salir de su habituación, utilizando las zonas comunes como el baño siempre con doble mascarilla y desinfectándolo todo después, como le había recomendado la rastreadora. Además explica que, como sus compañeras son contactos estrechos, ellas también deberían pasar cuarentena.

La actitud de sus compañeras, pretendiendo que se fuera de su propio piso por tener coronavirus, ha provocado la solidaridad de miles de personas en las redes. Decenas de miles de personas han respondido a su hilo, incluidas celebridades del mundo de la música, escritores y diversas marcas de alimentación o ropa.

Su hilo, que ya ha sido eliminado, ha provocado también un debate acerca de la privacidad y las redes sociales, ya que la joven incluía en su denuncia pública varios audios con sus compañeras de piso que muchos medios han reproducido.

Me agobia un poco el tema de las chicas del piso. Viralizar conversaciones privadas, por muy de mala gente que sea o parezca ser, me parece un suelo resbaladizo muy acojonante.

En las redes, decenas de miles de personas siguen opinando con hilos, tuits y memes:

Me he puesto enferma al escucharlas. Ellas no quieren aguantar a una persona positiva, pero prefieren que pases la enfermedad con personas en riesgo que tienen menos probabilidades de pasar con éxito el virus que unas chavalitas en la veintena. Me cago en la puta de oros.

