El último vídeo viral del diputado de Bildu Oskar Matute no es actual, si no del año 2004. Por aquel entonces, Matute militaba en las filas de Alternatiba, formación para la que ejercía de portavoz. En aquel momento tuvo que hablar sobre la violencia de ETA. Sus palabras han vuelto a resonar en las redes sociales este lunes entre los ataques de la derecha a Bildu, que sostienen que la formación no condena el terrorismo y les llaman "herederos de ETA" o "batasunos".

"No va a haber condicionantes para nadie, tampoco para aquellas personas que se sienten amenazadas por la presión, por la amenaza y por la extorsión de ETA", señaló Matute. "Uno de los factores que oprime y que hace que esta sociedad no sea tan libre, tan justa y tan igualitaria es la violencia de ETA", siguió.

Además, defendió que su formación no quería "confrontar con el Estado español" sino "negociar" porque "todos nos necesitamos" y "la construcción no se hace de espaldas a nadie". "La solución a nuestros problemas pasa por negociar y por construir junto a nuestros vecinos, porque son nuestros vecinos nos guste o no. Y creemos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa", reivindicó.

También añadió que "tan vascos son los señores del PP como los de Partidos Socialista como ustedes como los del PNV y como nosotros", cuando reclamó a ETA que dejase que se produjese el debate que la sociedad necesitaba para llegar a "un nuevo marco de convivencia más justo, más libre y más igualitario".

Para finalizar su intervención, Matute señaló que era más probable que los marcos de diálogo fueran más amplios y el debate más fructífero y menos tenso "si nos libramos de una vez, de manera definitiva, de la violencia de ETA".

Este no es el primer momento viral que ha protagonizado Matute en los últimos meses. El diputado explicó en el Congreso la diferencia entre allanamiento y okupación ante la avalancha de desinformación sobre las okupaciones en España. Con datos, desmontó la tesis de la ultraderecha sobre esta cuestión. También llamó la atención su chascarillo sobre Suárez Illana. El diputado del PP se gira cuando Matute habla en el Congreso, lo que le llevó a llamarle "jurado de La Voz", el referencia al programa de televisión.

El vídeo ha sido muy comentado en las redes sociales en unos momentos en los que el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu para los Presupuestos Generales del Estado ha hecho que aumente el griterío por parte de los partidos de derechas al Ejecutivo de coalición. Sin ir más lejos, un diputado de Vox tildó de "vomitivo" el apoyo de Bildu a las cuentas pero apoyaba en 1998 acercar presos de ETA.

