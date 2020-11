El rey Felipe VI permanecerá en cuarentena diez días tras saberse que una persona con la que estuvo en contacto este domingo ha dado positivo por covid.

El monarca ha suspendido todas las actividades oficiales que tenía programadas durante el período en el que estará aislado "siguiendo las normas sanitarias".

La reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía "podrán continuar con sus actividades con normalidad".

Será hasta el 2 de diciembre cuando se prolongue el aislamiento del jefe del Estado.

-Hoy quiero tupper de carpaccio de carabineros. -Lo tendrá todo listo en el comedor del ala oeste, majestad. -¿Y el Chardonnay? ¿es que nadie me va a servir el Chardonnay? uf, esto va a ser muy duro. pic.twitter.com/2AWUrW8XCU

Los tuiteros han querido analizar la cuarentena del rey. Estas son sus reflexiones en forma de tuits y memes:

Felipe vi Vs. Elenena Cañizares: el crossover más ambicioso de la historia. pic.twitter.com/zX3RTJJj3L

Aunque Felipe VI haya tenido un contacto con un positivo no os preocupéis que puede seguir telenotrabajando

- Ya te digo que no te vamos a calentar los tuppers. pic.twitter.com/Pe6pxfJ2S7

Me encanta que los planes salgan bien. pic.twitter.com/nixfvv1XfB

Yo con Felipe VI no me meto porque no ha hecho nada

— Ache (Burghaleesi, madre de Gamones) (@soyneonormal) November 23, 2020