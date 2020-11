Nueva bronca protagonizada por el secretario general del partido ultraderechista Vox, Javier Ortega Smith, (demostrando una vez más su nivelazo), que hoy ha vuelto a reafirmarse en la decisión de vetar en sus actos a periodistas críticos con la formación, a la vez que ha arremetido contra los periodistas del diario El País. Sucedió esta mañana durante una entrevista en La Hora de la 1, donde protagonizó una intervención bronca y sin atender a las peticiones de la conductora del programa, Mònica López, para cambiar de asunto ante el cariz que tomaba la conversación.

Todo empezó cuando el periodista de El País, Carlos Cué, le lanzó una pregunta sobre el respeto de Vox a la libertad de prensa, recordando que la formación veta a los medios de comunicación que no les interesa en sus actos, pese a que la formación y sus cargos reciben dinero público. El diario Público es uno de esos medios vetados, junto a otros como Infolibre, Eldiario.es, algunos periodistas de El Mundo, La Marea o El Español.

Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) a @carlosecue sobre la libertad de prensa: "Ustedes no son periodistas, son propagandistas de la mentira. Están al servicio de los lobbys."#LaHoraOrtegaSmith pic.twitter.com/gDGcIDJTm3 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 26, 2020

El también diputado y concejal del Ayuntamiento de Madrid, no solo no rectificó la posición del partido, sino que en el programa lanzó un ataque a Cué. Para sorpresa de todos, Smith defendió el veto a los medios que no les gustan con un argumento de chiste: "Porque creemos en la libertad informativa". El político de un partido cuyos representantes lanzan bulos inequívocos un día sí y otro también, se permitió hablar de "veracidad informativa", "opinión contrastada" y "objetividad".

Y continuó su ataque: "No podemos aceptar medios que se han convertido en panfletos propagandísticos". Cué insistió en la pregunta y al final, el ultraderechista reconoció directamente que no les consideran periodistas: "Ustedes no son periodistas, ustedes son propagandistas". En varias ocasiones, Cué le recordó que no son "un club privado", sino un partido que recibe millones en subvenciones públicas.

Al final, Smith acabó hablando él solo diciendo: "Tenemos la libertad de decirles, con sus mentiras y su propaganda se la cuentan a otros, pero no vienen a nuestros actos a mentir y a tergiversar, que es lo único que hacen. Ustedes no creen en la libertad de prensa ni en la verdad informativa". Hasta en cinco ocasiones le dijo la presentadora: "Javier, por favor".

No es ni mucho menos el primer ataque de Vox a la prensa. En su día, Abascal llamó "activistas comunistas" a periodistas de El País. La diputada Macarena Olona comparó a Ana Pastor, a Antonio García Ferreras con "la gestapo" en sede parlamentaria. El veto a los medios críticos en sus actos, por supuesto, continúa.

Sus palabras han sido criticadas por varias asociaciones de prensa, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

La APM se adhiere a la FAPE en el rechazo de los argumentos de Vox para vetar a ‘El País’ https://t.co/GVz0pDz9WK #LaHoraOrtegaSmith — APM (@aprensamadrid) November 26, 2020

La FAPE rechaza los argumentos de Vox para vetar a @el_pais https://t.co/lOBkI2FkcW pic.twitter.com/3PccX8T2T4 — FAPE (@fape_fape) November 26, 2020

En las redes se ha desatado un aluvión de reacciones:

Ortega Smith detesta la propaganda y los bulos en los medios y por eso se informa con OK Diario y Libertad Digital. — Moe de Triana (@moedetriana) November 26, 2020

Acabo de ver a @carlosecue sacarle de quicio a Ortega Smith por el veto de Vox a @el_pais en la rueda de prensa en Barcelona. Mi solidaridad con los vetados y amenazados. Ahora quieren decidir las huestes ultras quién es periodista. pic.twitter.com/tpy4dwmZVV — Xabier Lapitz (@Xlapitz) November 26, 2020

La neolengua de la ultraderecha: Ortega Smith justifica que se impida a este diario acceder a una rueda de prensa de Abascal en Barcelona apelando a la "libertad de prensa". Los fascistas son un peligro para las instituciones democráticashttps://t.co/RBgw4OtD6T — Miguel Ángel Medina (@locodelpelorojo) November 26, 2020

En tres minutos que he escuchado a Ortega Smith ha atacado a las mujeres, a los homosexuales, a la prensa y a los inmigrantes. El fascismo de toda la vida. En TVE — Rosa Pascual (@rosa_pascual) November 26, 2020

Ortega Smith hablando de libertad de prensa. Mátame camión! — Oliver Tweet (@eldeDickens) November 26, 2020

Invita una vez a Ortega Smith a tu programa a que mienta y te insulte y la culpa será suya. Invítale dos veces y la culpa será tuya. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) November 26, 2020

Cuando VOX solo nos tenía enfrente a dos o tres periodistas y eso nos provocaba amenazas, insultos, coacciones y persecuciones judiciales ya advertía que solo éramos los primeros. Tengo memoria sobre aquel silencio corporativo. https://t.co/kjAmPTmMdn — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 26, 2020

Ya lo he visto y oído esta mañana.

Perplejo me quedo cada vez que escucho a este individuo.

Ellos mismos se desnudan y se ven lo que son.

Deplorables. — manuel ortiz (@Josedaje13Ortiz) November 26, 2020

Todo el mundo tranquilo, que Ortega Smith es, a partir de ahora, el encargao de decidir quien es periodista y quien es propagandista. — MARIANO RAJOY FAKE ???????? (@marianofake) November 26, 2020

Han vetado a muchos más medios. No sé muy bien para qué servís. — Lola B. (@LolaFa12) November 26, 2020

"a los argumentos"... Vaya tela. — Nökeö (@_nokeo) November 26, 2020

#LaHoraDeLa1

Ortega Smith argumenta que tiene derecho a prohibir la entrada de periodistas a una rueda de prensa porque es un espacio Privado. Desinforma: lo alquilan con dinero del Contribuyente. — Raúl Guzzo Conte-G. (@RaulGuzzoConteG) November 26, 2020

Ortega Smith en las mañanas de tv1, falton, mal educado, mentiroso, pero los periodistas no se callan, este hombre es impresentable — Juani Barahona (@juanibarahona) November 26, 2020