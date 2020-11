¡Ya es viernes!

Además hoy es Black Friday

He preguntado en mi hospital si también hay Black Friday y me han dicho que sí, un 2x1. El trabajo de dos enfermeras lo hace una.

Un día genial para aprovechar las ofertas en muchos productos

Cuidado, eso sí, con las ofertas falsas...

En caso se comprar algo, intentad no pasaros, que luego otras cosas no las bajan...

Todo sea por ahorrar

Este año con la crisis va a ser más complicado dejarse algo en este día...

Yo este año no voy a comprar nada por el Black Friday por la crisis económica que me ha supuesto el covid, otros años no lo he hecho por la crisis económica que me ha supuesto vivir

— Ache (Burghaleesi, madre de Gamones) (@soyneonormal) November 27, 2020