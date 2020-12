Ya está, Isabel Díaz Ayuso ya ha conseguido cumplir el sueño de todos los madrileños: construir un hospital vacío. Enhorabuena a todos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha inaugurado este martes el hospital de Emergencias Isabel Zendal, sin que esté preparado para recibir pacientes, consumado así su cadena de dislates en esta pandemia. Un 'hospital' sin pacientes... ni personal sanitario suficiente.

Sólo hay 116 trabajadores voluntarios para trabajar en este centro al que se irá trasladando personal de otros centros "según se vaya viendo la necesidad". Y todo con un sobrecoste aún por determinar, pero que ya se sabe que va por el doble de lo presupuestado.

La inauguración, eso sí, no ha faltado. Entre las protestas de los sanitarios, ha acudido también el presidente del PP, Pablo Casado, en calidad de 'jefe de la oposición', que ha aprovechado para marcar a Ayuso un gol en propia meta.

Los tuiteros no se han resistido a comentar este nuevo disparate y a 'tunear' como solo ellos saben las imágenes de la inauguración:

"He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana". Esperanza Aguirre. pic.twitter.com/zgkEjVtbMb

Y ME DISE PERO SI NO HAY MEDICO Y LE DIJE Y DALE CON LOS MEDICO Y DALE OTRA VE CON LO DE LOS MEDICO LO KE TENEI KE HASE NO PONERCE MALO COONE pic.twitter.com/xzDcQrXD8R

— MALACARA (@malacarasev) December 1, 2020