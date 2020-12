Tremenda bronca en las redes entre el pianista y escritor James Rhodes y el exdiputado y exportavoz de Ciudadanos en el Congreso, acostumbrado a las salidas de tono en Twitter, Juan Carlos Girauta.

Todo comenzó a cuenta de un meme que Rhodes compartió en las redes, que comparaba al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con uno de los bufones de la Corte, pintados por Velazquez. Girauta salió al paso y afeó al músico ese tuit: "Rhodes, bufón del Reino, niño rarito, pesado donde los haya, asesino de Beethoven, va por el mundo burlándose del prójimo". La respuesta de Rhodes no tardó en llegar:

Posteriormente, se dedicaron mutuamente una serie de mensajes con insultos, descalificaciones y faltadas varias.

1) No me tutee. La única relación que podríamos mantener es que usted me sirva un cortado.

Te llamaré como quiera, mamarracho.

Recuerdo las Malvinas, pero a diferencia de ti, no me estaba pajeando con fotos de Thatcher. Estaba furioso porque RU había invadido tierras argentinas.

Y he visto un video de ti fingiendo tocar la guitarra. Entonces, francamente, fuck off ???? https://t.co/oQtoE2atnX

