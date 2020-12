El momento se vivió este martes, durante el debate en el Congreso de los Diputados sobre los Presupuestos Generales del Estado. El diputado de Más País Íñigo Errejón intervenía para defender su propuesta de una jornada laboral semanal de 4 días o 32 horas porque "no es libre quién no tiene tiempo" y recordaba que sólo quien dispone de tiempo puede pensar. "La vida no puede ser sólo ir de casa al trabajo y del trabajo a casa", añadía.

Para terminar, cerró su intervención con un recado en forma de colosal zasca a los diputados ultraderechistas de Vox. Un momento que el propio Errejón ha compartido en Twitter.

Por qué la semana de 32 horas no les gusta a los diputados de Vox ???? pic.twitter.com/NRmt6E9BX7 — Íñigo Errejón (@ierrejon) December 2, 2020

"Ha habido quien nos ha dicho que este es un modelo para estimular la vagancia [...] Durante este trámite de Presupuestos hemos podido ver el ingente trabajo de sus señorías de Vox, presentando un conjunto de cero enmiendas a los PGE. Efectivamente, una jornada laboral de 32 horas semanales ya sería un incremento brutal de la carga de trabajo para los diputados de Vox".

Debería gustarles, que al fin y al cabo trabajan menos de esas 32 horas... — Gonzalo Bonet (@GBCLopi) December 2, 2020

Porque no son las horas ,es la producción en menos horas y con el mismo salario,lo que pasa que España estamos acostumbrados a tragar diez horas y nos parece normal.En Francia si un empresario lo intenta le hunden la empresa entre todos. — Abzu (@Abzu02324257) December 2, 2020

Errejón propone la semana de 4 días laborables y encuentra fuerte oposición en los que no han trabajado en su puta vida. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@DonMitxel_I) December 1, 2020