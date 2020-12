Casado, cuando le preguntan por el chat que en el que hablan de fusilar a 26 millones de españoles: "Pues sí, jeje"

"Pues sí, jeje". Esta es la respuesta del presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, Pablo Casado, cuando le preguntan por las palabras de un general de división del Ejército del Aire retirado que manifestaba en un chat su deseo de "fusilar" a millones de españoles.

Una periodista de La Sexta le lanzó la pregunta a la salida de un acto: "Señor Casado, le quería preguntar qué le parece el chat de ex militares diciendo que hay que fusilar a 26 millones de personas?". No hubo respuesta y la periodista insistió: "La ministra Robles dice que es intolerable. ¿Le parece intolerable el chat? "Ehhh, muchas gracias", contestó. . La reportera volvió a insistir: "Pero, ¿qué le parece ese chat?". "Pues sí, jeje", fue la respuesta que encontró.

No se lo pierdan. IM-PRESIONANTE

Casado, que nunca pierde la ocasión de repartir títulos de "constitucionalistas" e "inconstitucionalistas" y que en el pasado ha llegado a acusar al presidente del Gobierno de ser "partícipe de un golpe de Estado", no ha sido capaz de condenar las palabras de un exmilitar que

aseguraba que lo único que queda es "repetir la historia", en alusión al golpe de Estado de 1936 y que pedía fusilamientos.

Donde está tu defensa de la constitución y la democracia frente a los golpistas? ????espera! Que estos no son catalanes

Qué sinvergüenzas, la pregunta no era tan complicada, te parece o no intolerable, un sí o un no hubiera bastado... Amigo, el que calla, otorga.

— Fran (@66Isis) December 3, 2020