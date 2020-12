El abogado de Trump, Rudy Giuliani, vuelve a ser tendencia por un pedo en plena comparecencia

El polémico abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, parece que podría seguir al pie de la letra el dicho popular de "mejor fuera que dentro". El letrado ha vuelto a ser pasto de las burlas después de que, en una intervención ante las autoridades del estado de Michigan por el supuesto fraude electoral, se escuchara alguna que otra flatulencia mientras que defendía vorazmente su posición.

Según la web Snopes, especializada en cazar bulos, el audio del vídeo es el original. "Para evitar entrar en conflicto con el antiguo axioma de 'Quién lo dedujo, lo produjo', todo lo que diremos es que el audio es auténtico", aseguran. Aunque es muy difícil probar que el sonido fuera producido por él, todo el mundo en las redes lo da por hecho.

En las imágenes se puede apreciar a un apasionado Giuliani, quien había acudido junto a otros testigos para declarar sobre su teoría de la ilegalidad de las elecciones del pasado 3 de noviembre, que le otorga la presidencia a Joe Biden. En un momento de la intervención se pudo escuchar un sonoro pedo que sorprendió a la mujer de su lado. Su acompañante aparece aguantar la risa ante la improvisada ventosidad.

No es la primera vez que Giuliani causa polémica por un embarazoso accidente. El abogado ya se hizo viral hace unas semanas por sudar el tinte de su pelo durante una rueda de prensa, donde el nerviosismo hizo que cayeran grandes gotas de color marrón por sus mejillas.

El video de la supuesta flatulencia de Giuliani esta causando fervor por Estados Unidos, donde ha sido compartido por los programas de televisión más importantes del país como por ejemplo The Late Show con Stephen Colbert o The Night Show con Jimmy Fallon.

La acción ha sido tendencia en Twitter, donde no han tardado nada en hacerse eco del suceso:

