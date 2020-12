Poco a poco van apareciendo más informaciones sobre los tejemanejes económicos del rey Juan Carlos I. Según publicaron este lunes diversos medios, el rey emérito quiere regularizar con Hacienda más de 500.000 euros y regresar a España. Fuentes del Ejecutivo han negado haber recibido una petición oficial.

Y hoy ha salido otra. Resulta que algunos nietos del rey utilizaron sus supuestas tarjetas 'black' en Uber, El Corte Inglés y clases de piano. En concreto, serían Froilán y Victoria Federica, según ha publicado este martes El Confidencial. La investigación a Juan Carlos I por utilizar dinero sin declarar de un empresario mexicano afectaría también a las infantas Elena y Cristina, según este medio que cita "fuentes próximas al procedimiento".

Anteriormente, este mismo periódico ya había publicado que también se estaría investigando la compra de una yegua de Victoria Federica. La cascada de noticias sobre los líos económicos del rey sigue suscitando decenas de críticas y comentarios en las redes sociales:

-Abuelo, me han pillado usando tus tarjetas black.

-Tú di que lo sientes, que te has equivocado y que no volverá a ocurrir.

-Y si no cuela?

-Te vienes a Abu Dhabi conmigo y apañao. pic.twitter.com/kAtwhqZIIG

— Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) December 8, 2020