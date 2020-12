"El Papa acude de incógnito a rezar ante la Inmaculada en la plaza de España", es el titular publicado por algunos medios este martes para hablar de un acto por sorpresa que no estaba en la agenda del pontífice. Viendo en las imágenes que viste de Papa, que lleva un gorro de Papa y que es el Papa, hombre, de incógnito, incógnito...

En descargo de los medios que han titulado así hay que decir que la segunda acepción de la Real Academia para "incógnito" es: "Situación de un personaje público que actúa como persona privada".

Sin embargo, el humor no atiende a matices y en las redes decenas de tuiteros han bromeado con el curioso "incógnito" del Papa Francisco.

Si no distingues al Papa entre la muchedumbre de la siguiente imagen no te preocupes, es normal, va "de incógnito". pic.twitter.com/VPItUYSvq9

Va tan de incógnito que si no llego a leerme la noticia, creería que es mi primo de Albacete, que se compró un paraguas igualito pic.twitter.com/lm7A1E9FI4

NO PODÍA SABERSE. pic.twitter.com/ZqTAr5Xugv

"El Papa Francisco? ¿Quién es el Papa Francisco? Yo me llamo Tipo de Incógnito...". pic.twitter.com/uBQHhdxUnc

- Le he reconocido. Es usted el Papa de incógnito.

- No entiendo que ha podido fallar.

- El gorro. No es de su talla. pic.twitter.com/6tBghAW9QX

— Superlópez ???? (@Superlopezxxl) December 8, 2020