¿Queríais más noticias distópicas para este 2020? Pues ahí va una buena: el agua empieza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. Aunque lo cierto es que en un país que ha conocido el impuesto al sol, la cosa ya no sorprende tanto.

El agua, literalmente la base de la vida en la Tierra, ha empezado este lunes a cotizar y su precio fluctuará como ya lo hacen el petróleo o el oro. Los defensores de esta medida alegan cosas como que esto permitirá una mejor gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y realizar una mejor correlación entre oferta y demanda. Los detractores apuntan a que se especulará con uno de los bienes más básicos ante su escasez. Y bueno, que ya todos recordamos lo bien que funcionan los mercados...

Si no puedes beber agua a lo mejor es que no te esfuerzas lo suficiente. A mí nunca me han regalado el agua. Es el mercado amigo. pic.twitter.com/HpbThMMzXI

— David Pareja (@davidpareja) December 8, 2020