"No ha corrido ni una sola carrera en la Fórmula 1 y ya la está liando": el vídeo del piloto Nikita Mazepin manoseando a una mujer indigna a los tuiteros

El piloto ruso Nikita Mazepin estaba llamado a debutar en la Fórmula 1 el año próximo con el equipo Haas. Decimos que "estaba llamado" porque su futuro en las carreras está más en el aire que nunca después de que en la noche del martes colgara en su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparecía él mismo manoseando los pechos de una mujer dentro de un coche desde el asiento del copiloto. Aunque borró el vídeo a los pocos minutos, las redes sociales las carga el diablo, y el vídeo ya ha circulado por todos los sitios para escándalo de medio mundo. Nosotros lo hemos encontrado en Marca.

El vídeo es tan sexista y tan inapropiado que hasta la propia escudería Haas, que el pasado 1 de diciembre anunció el fichaje de Mazepin a bombo y platillo, ha condenado en Twitter el comportamiento de su piloto. Haas dice que resolverá el asunto de "forma interna". Eso puede significar muchas cosas, entre ellas que Mazepin no llegue a debutar en la Fórmula 1. Quién sabe.

The matter is being dealt with internally and no further comment shall be made at this time. (2/2)

