"La follonera demagoga habitual no podía esperar": son las palabras con las que el diputado del PNV, Aitor Esteban, ha dejado hoy en evidencia a la diputada ultraderechista Macarena Olona. Todo comenzó cuando la portavoz de Vox aprovechó un debate sensible, como es el de la eutanasia, para blandir gruesas acusaciones contra otro partido (nada nuevo bajo el sol con Vox, y especialmente con Olona). Un ataque, sin ni siquiera entrar en los argumentos, lo que ya es habitual en la derecha con un asunto de tanta trascendencia para muchas personas.

Olona publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que aseguraba que el PNV no quiere debatir sobre la eutanasia en el pleno de la semana que viene "porque no será estético debatirla una semana antes de Navidad". Por supuesto, Olona también aprovechó para acusar de "sepultureros" al PNV y de incluir el hashtag "#NoALaMuerte", porque un poco más de populismo era posible.

Tras verlo, Esteban respondió: "Lo que he dicho es que no me parece una buena idea debatir sobre eutanasia ahora porque ayudará a introducir valoraciones impropias del debate". Y también añadió: "La follonera demagoga habitual no podía esperar. No ha abierto la boca sobre este punto en la JdP pero ya está malmetiendo en redes".

Lo que he dicho es que no me parece una buena idea debatir sobre eutanasia ahora porque ayudará a introducir valoraciones impropias del debate. La follonera demagoga habitual no podía esperar. No ha abierto la boca sobre este punto en la JdP pero ya está malmetiendo en redes.

El enfrentamiento ha sido comentado por otros usuarios de la red social:

