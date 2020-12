Cuando te han acusado de "ser partícipe de un golpe de Estado", cuando están continuamente vendiendo que tu Gobierno es una especie de complot judeomasónico para traer una suerte de dictadura comunista bolivariana o no sé qué... hombre, tienes que cansarte un poco. O un mucho. Y al final se te acaba notando.

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue entrevistado en Telecinco por el periodista Pedro Piqueras. Uno de los momentos más comentados del espacio fue precisamente uno que refleja el hartazgo de Sánchez con la estrategia de acoso y derribo con argumentos delirantes de la derecha española y sus medios. Con cara de hastío, Sánchez comentó: "Aquí estamos hablando de supuestas dictaduras soviéticobolivarianas. Del Gobierno socialcomunista que no sé qué régimen van a a traer..." Después añadió: "Oiga, yo llevo casi 1.000 días gobernando en este país... España no se ha roto, no hay una dictadura... no han venido los bolcheviques..."

El presidente del Gobierno también aseguró que da la sensación de que si gobierna el PP el Gobierno es legítimo. "Y si no gobierna el Partido Popular, es que entonces lo que viene es una supuesta conspiración judeomasónica de un régimen totalitario bolivariano soviético... Hombre, estas son suposiciones lunáticas que nada tienen que ver con la realidad que viven los ciudadanos", apostilló.

Un tuitero recogió el momento y lo resumió hablando en plata. Su tuit se ha convertido en viral y tiene ya decenas de miles de reacciones:

Pedrito está muy hasta los cojones???????? pic.twitter.com/4P7RhoyhHg — Mr. Handsome (@pdrsnche) December 9, 2020

Estos son algunos de los comentarios que ha originado:

Aprovecho que esto se está haciendo viral para recordar que por muy hasta los cojones que esté, sigue siendo Mr. Handsome.pic.twitter.com/mvRBhSCRC2 — Mr. Handsome (@pdrsnche) December 9, 2020

Los peperos saben perfectamente que no hay nada bolivariano ni bolchevique. Es mera estrategia para desestabilizar creando miedo — ????Firthu /❤ ???????????????? ???????? (@JosePepehz) December 9, 2020

No me extraña. Con la oposición tremendamente macarra, mintiendo continuamente y sin colaborar en nada en tiempos de Covid, solo instalados en el no, llevando la contraria...etc, cualquiera estaría hasta los cojones.

Lo estoy hasta yo. — Tellob❤️???????????????? (@Maibu91) December 9, 2020

En 2015 ya se olía como iba a terminar ???? pic.twitter.com/3nGACX0kZm — Mr. Handsome (@pdrsnche) December 9, 2020

Como para no estarlo... son insoportables — Ariel (@iocandicausa8) December 9, 2020

Es que es para estarlo joder. Hasta los mismísimos de una oposición política inservible e inútil. — Manu Escalante (@ManuEscalanteRT) December 10, 2020

Pues la verdad es que tiene razón ???? — El Informático ????????‍???????????? (@el1nformat1c0) December 9, 2020

Él y todos. Normal... — Joshi ????️‍???? (@Joshi_wow) December 9, 2020

Aspiro a tener la paciencia que tiene este hombre — Paula???? (@paulacabrerizo_) December 10, 2020

Bilduetarrasocialcomunistabolivarianonarcodictador — Álex Riquelme (@alexYriquelme) December 10, 2020

Para no estarlo — Raul De Neu (@RaulDeNeu) December 10, 2020