El rey emérito, Juan Carlos I, ha pagado a Hacienda 678.000 euros para evitar el delito fiscal.

Se trata de una declaración sin requerimiento previo, según un comunicado emitido por su abogado, Javier Sánchez Junco, en la que asegura que está dispuesto a cooperar con la Fiscalía.

Juan Carlos I busca así regularizar su situación fiscal relacionada con el uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado tanto él como algunos de sus familiares, y usarían fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

La investigación sobre estas tarjetas se une a otras, como las posibles comisiones por el AVE a La Meca y la relacionada con un supuesto blanqueo de capitales.

Estas son algunas de las reacciones de los tuiteros a la noticia:

- Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocur... prfff... jajaja... ay que me da la risa floja. pic.twitter.com/0SrImZvQy4

— unmundolibre (@unmundolibre) December 10, 2020