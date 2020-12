Ya es...

Y ya es 11 de diciembre. Qué poco falta para el 2021. ¡Venga que llegamos!

No llego a 2021 ????????‍♂️ https://t.co/OElTb11XaD

Hay ganas, hemos tenido un año repleto de malas noticias...

Nosotros insistimos, por favor, tened cuidado que el virus aún anda por ahí, no le perdáis el miedo. Es que se ve cada cosa...

En Inglaterra han empezado con las vacunaciones, ya se ve la luz al final del túnel.

Cambiando de tema, esta semana se han cumplido 40 años sin John Lenon. Nuestro recuerdo desde aquí...

Y esta semana el rey Juan Carlos I ha dado mucho que hablar. El otro día nos enteramos de que ha pagado a Hacienda 678.000 euros para evitar el delito fiscal

♪Al oeste de Abu Dabi, crecía y vivía Sin hacer mucho caso a la Fiscalía Sin que os deis cuenta, saco un comunicado Y 700.000 pavos he regularizado♪ pic.twitter.com/fX8TLw8OCa

Eso le pasa por no hacer lo que dice

Al final, lo de "lo siento mucho, me he equivocado y NO VOLVERÁ A OCURRIR" salió un poco regulinchi.

