"Yo no creo que sea un partido de extrema derecha", son las palabras sobre Vox de Beatriz Fanjul, la diputada del PP y próxima líder de Nuevas Generaciones (ha sido la única candidata), en una entrevista con el diario Huffington Post. Aunque es normal que se líe cuando el propio Pablo Casado ha cambiado de opinión repetidas veces sobre calificar a Vox como "extrema derecha", en función de si había que enfrentarse a ellos en unas elecciones o había que pactar, después.

Preguntada por qué considera que no es un partido de extrema derecha, Fanjul respondió así: "Entonces, habría que plantearse. ¿Es Podemos un partido de extrema izquierda? Por supuesto. ¿Qué es lo que plantea Vox para que sea de extrema derecha? ¿Respeta la Constitución? ¿Cree en la democracia? Sí". Estas declaraciones, por cierto, llegan la misma semana en la que el semanario alemán Der Freitag ha calificado a Vox en sus páginas de partido "fascista".

Cuando el entrevistador le dice que genera disputas identitarias, la conservadora responde: "No lo creo. Si me estás preguntando si Vox es un partido racista, no lo creo".

Quizá habría que recordar a Fanjul las veces que miembros de Vox han utilizando la expresión "estercolero multicultural" (es difícil decir una frase más xenófoba), o han calificado de "virus chino" al coronavirus, o cuando a diario relacionan a los migrantes con la delincuencia. Por no hablar de los continuos bulos que vierten sus representantes en las redes, casi siempre para criminalizar a los migrantes. Y, bueno, lo de Abascal diciendo que el franquismo fue mejor que el actual Gobierno de España, también podía darle una pista...

Estas son algunas reacciones a sus palabras en las redes:

