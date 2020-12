"Acumular 30 contratos en un año": la precariedad y la vulnerabilidad de un trabajador, resumidas en un abrasador hilo de Twitter

La historia es la de Antonio, por ponerle un pseudónimo. Y es terrible. Terrible por las circunstancias, y porque al final de este fantástico hilo, su autor, Juan R. Fenicio, revela la verdadera profesión de este trabajador.

La precariedad, la falta de cuidado y la exposición de un trabajador en tiempos de pandemia; todo eso resumido en un conjunto de tuits que exponen una historia cualquiera.

A través de once tuits, este usuario facilita la posibilidad de empatizar con los trabajadores públicos.

Antonio, te llamo de la bolsa para ofrecerte un contrato en el ayuntamiento ( por ejemplo )

- Bien, en qué departamento?

Eso no lo puedo decir. Es que lo estás rechazando?

- No, no!! Cuando empiezo?

Pues mira, a las 15:00

- Del día uno?

No, de hoy mismo

- Pero si son las 14:00! — Juan R. Fenicio 菲南 ????????‍⚕️ (@Fenicio_112) December 12, 2020

Lo quieres o NO?

- Si...vale. Acepto.

.

.

.

Hola soy Antonio, el del contrato.

- Ah, si! Vas al almacén a apilar cajas. Y el uniforme y tus botas de seguridad?

No tengo, quien me las da?

- Uy chico, para una semana no creo que te den nada. Tendrás que traerlo de casa.

.

.

. — Juan R. Fenicio 菲南 ????????‍⚕️ (@Fenicio_112) December 12, 2020

- Antonio, mira. Que María la de ventanilla se ha indispuesto. Vete allí y ponte a atender al público. Es el negociado de cobros.

Pero si eso no sé hacerlo!

- Ya te estás quejando? Si acabas de llegar!

.

.

.

Buenas, soy Antonio, el nuevo — Juan R. Fenicio 菲南 ????????‍⚕️ (@Fenicio_112) December 12, 2020

- Ya era hora! Ponte en ventanilla, abre la aplicación cobros del programa y ponte a atender al público.

Pero si no tengo clave de estas aplicaciones!?

- Joder macho! Que clase de gente me mandan?

.

.

. — Juan R. Fenicio 菲南 ????????‍⚕️ (@Fenicio_112) December 12, 2020

- Antonio, voy a tomar un café. Atiendes el teléfono mientras tanto?

Si, vale ( qué remedio)

.

.

.

- Como te ha ido, Antoñito?

Pues... me han puesto una reclamación por no encontrar el recibo.

- Pero vamos a ver, no sabes qué están en ese archivo?

Pues... no, la verdad

.

. — Juan R. Fenicio 菲南 ????????‍⚕️ (@Fenicio_112) December 12, 2020

Antonio, vete mejor al negociado de parques y jardines que quizás allí seas útil.

.

.

.

Hola, soy Antonio, el contrato nuevo.

- Hombre! Y hasta cuándo estarás con nosotros?

Una semana.

- Solo? Llevo esperando un contrato un año para cubrir la baja larga de Pepe... caguentó

.

.

. — Juan R. Fenicio 菲南 ????????‍⚕️ (@Fenicio_112) December 12, 2020

Bueno, que hago?

- Como llevas el tema contable?

Lo di en tercero de carrera, así de pasada.

- Pues hay que ponerse con los balances y tesoreria que llevamos retraso acumulado.

???? ( mismuelas ) ok.

.

.

.

Antonio, mañana vete al almacén otra vez y recuerda traerte la ropa y botas — Juan R. Fenicio 菲南 ????????‍⚕️ (@Fenicio_112) December 12, 2020

Antonio sabe que si rechazaba el contrato le penalizaban un mes sin llamarle de la bolsa.

Antonio lleva 15 años así.

Antonio puede acumular 30 contratos en un año.

Antonio no sabe a qué departamento irá cada vez que lo llaman. — Juan R. Fenicio 菲南 ????????‍⚕️ (@Fenicio_112) December 12, 2020

Antonio, si rechaza el contrato una vez aceptado, lo penalizarán un año de la bolsa.

Antonio no puede comprar una TV a plazos por su inestabilidad laboral.

Antonio vive pendiente del teléfono.

Si no contesta las llamadas, le van a penalizar. — Juan R. Fenicio 菲南 ????????‍⚕️ (@Fenicio_112) December 12, 2020

Antonio cuando se ducha le dice a su pareja que esté atenta al teléfono.

Antonio lleva en el maletero del coche una bolsa preparada con ropa y calzado.

Antonio no tiene vacaciones. — Juan R. Fenicio 菲南 ????????‍⚕️ (@Fenicio_112) December 12, 2020