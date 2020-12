"Pedirle al presidente que llore y cuestionar la vacunación. Pablo Casado, siempre a la altura de las circunstancias"

En los momentos cruciales de este país, ahí está el PP, poniendo la zancadilla. Lo hemos visto durante toda esta pandemia, con una estrategia de acoso y derribo al Gobierno, con gruesas acusaciones y utilizando al Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Ayuso al frente, como ariete contra cualquier medida del Ejecutivo hasta el punto de resultar ridículo.

Y ahora, ha llegado la guinda del pastel. El líder de los conservadores, Pablo Casado, ha recriminado a Pedro Sánchez que no llore públicamente como Merkel. Tal Cual.

En una dura intervención en el Congreso de los Diputados este miércoles, Casado ha dicho: "Por lo menos venga aquí a dar la cara como Merkel y sienta como ella, con lágrimas. Mire a los ojos a los médicos, a las familias, a los parados. Un poco de humidad, señor Sánchez".

Además, como debió parecerle poco irresponsable todo lo que había dicho, también ha cuestionado el plan de vacunación diseñado por el Ejecutivo. "Intente hacer las cosas bien por una vez", le ha dicho, para "evitar llevar a la ruina el plan de vacunación". Sobra decir que, salga como salga, todos sabemos que lo criticarán igualmente....

Una vez más, los tuiteros han contemplado atónitos la actuación de Casado:

Pablo Casado: "Sienta usted aquí, con lágrimas, la desgracia de todos los españoles..."

Claro, porque si no lloras, no lo sientes. Eso es Pablo Casado: demagogia y populismo.

¿Por qué no llora él por los sobrecostes de un hospital sin quirófanos, fuera de plazo y sin médicos?

— Chris (@isthorik) December 16, 2020