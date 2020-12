"Joder, se me ha metido algo en el ojo": la emotiva confidencia de una periodista que conmueve a los tuiteros

En Tremending no todo van a ser troleos, zascas, malos rollos, meteduras de pata de los políticos o frikadas. En las redes sociales todo cabe, incluso historias tan bonitas y tiernas como les vamos a contar. Bueno en realidad se lo va a contar la propia protagonista, porque en casos así sobran las palabras. Este tuit de la periodista de GOL TV y del programa Futsal Cope Alba Adá-Lameiras se ha hecho viral, con con más de 4.100 'me gusta'. Si lo leen entenderán por qué.

Que tu abuela te diga que a tu abuelo, que tiene Alzheimer y que ya no te reconoce, le ponen todos tus partidos y que al escucharte, a veces dice: "é a nena" ????????

¿Qué más se puede decir? Sólo que a la legión tuitera le ha emocionado el tuit. Les dejamos con las mejores respuestas. Algunos tuiteros han aprovechado la ocasión para compartir su experiencia.

Mi abuelo tenía alzeimer y estuvimos mucho tiempo sin vernos por problemas con la familia, y cuando me vio me sonrió y le dije sabes quien soy? Y me dijo siii mi nieta la mayor, mi Cristina. ???????????? una semana después murió, problemas respiratorios. ????????????

— CrisDelMini✨ (@crisfcb1984) December 16, 2020