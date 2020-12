¡Viernes! ¡Venga! ¡Actitud ante la vida!

La semana empezó un poco mal. Se cayó Google y todos sus servicios, Gmail, Youtube, Drive...

No funciona Google. Bienvenidos a Corea del Norte.

A mí Youtube sí me deja entrar al canal de Álvaro Ojeda. pic.twitter.com/lJMSxa0l7I

Pero bueno, ya casi hemos acabado el año...

La próxima semana llega la Navidad. ¡Bien!

Os presento esta gráfica navideña a la que he llamado "Pero mira cómo be Veen los peces en el río" pic.twitter.com/mpWciEZk4r

Será una nochebuena atípica, con el coronavirus aún coleando y la posibilidad de una nueva ola.

Si es que hasta Pedro Sánchez está en cuarentena...

Las autoridades anuncian restricciones y piden prudencia.

Hay ganas de salir y de ver a la familia, pero esperad un poco más, por favor.

-Hola, Cari. -¿Dónde has estado? -Salvando la hostelería. -Te huele el aliento a whisky. -¡Un héroe, es lo que soy!

A ver si estamos tratando de salvar la Navidad por el lado que no es.

La campaña de vacunación llegará dentro de poco. En algún país ya ha comenzado...

Un poquito de responsabilidad, por favor...

Al menos nos libraremos de los cuñados en la cena de nochebuena, y de intentar convencerles, algo que es virtualmente imposible

Mi madre en Nochebuena : por favor no habléis de política en la cena. Mi hermano y yo en los entrantes: pic.twitter.com/qmwKxN102B

Pero hablemos del rey emérito. Resulta que esta semana hemos tenido también noticias suyas.

Un medio publicó que había sido hospitalizado por coronavirus.

Le he dicho a Juan Carlos I de quedar un rato. Por si quiere desconectar.

Después la Zarzuela desmintió que estuviese ingresado. No desmintió exactamente que tuviera coronavirus, sino que estuviese ingresado en esos momentos, así no dejaron nada muy claro. O sí.

Por lo que sea, parece que el emérito no vendrá a casa por Navidad... Qué pena.

— Que no puede venir por la pandemia, dice. ¡Por golfo, no viene por golfo! pic.twitter.com/gSJyGLEfsK

Y bueno, esta semana también ha habido sesión en el Congreso, con la derecha augurando las siete plagas, para variar...

Mi madre: ¿Con quién has quedado?

Pero sobre todo, esta ha sido una semana para la historia con la aprobación por el Congreso de la ley que regulará la eutanasia.

El PP ha votado no. La derecha, siempre con los avances sociales, ya sabéis.

Eutanasia: de nuevo, una ley que no existiría si fuera por el PP. Y van ya... https://t.co/XEOlB0eMuV pic.twitter.com/NiFfR1vpSg

Y bueno, Vox, pues ya os podéis imaginar...

-El gobierno ha aprobado la Ley de Eutanasia para controlarnos la mente con los chips de la vacuna comunista que Bill Gates activará con el 5G y así obligarnos a morirnos. -Qué dices, Santi? -No lo sé! Controlan mi mente! pic.twitter.com/TaPrV7nzHA

Para rechazar una regulación tan tremendamente esperada por mucha gente y que no afectará negativamente absolutamente a nadie, se han justificado con sus típicas excusas y frases cuñadas.

Sólo desde la ignorancia y el dogmatismo se puede estar en contra de una ley que da derechos a algunos y no afecta negativamente a nadie.

Porque la ley es enormemente garantista. No sé qué se deben pensar los que están en contra de ella...

- doctor, tengo un poco de fiebre.. - HABRÁ QUE HACERLE LA EUTANASIA, SEÑORA - qué - EL GOBIERNO COMUNISTA HA APROBADO LA LEY DE LA EUTANASIA, ASÍ QUE EUTANASIA PARA TODAS - oh no - PRONTO ACABARÁ SU AGONÍA - socorro por favor - ENFERMERA, TRÁIGAME LA MOTOSIERRA DE LAS EUTANASIAS

- Y NO SE KIERE USTE MORI?? - PERO DOCTO SI ES UN ESGUINSE - WENO WENO YO LO DESIA POR LA POSIBILIDA

Fusilar sí pero eutanasia no. No les importa que te mueras, lo que les jode es que decidas tú.

Pero los de VOX saben que la ley esta no va matando a gente por sorteo no?

- Me duele la cabeza, doctor. Me tomo ibuprofeno?

- Que años tiene?

- 65

- Morfina en dosis altas.

- Pero Doctor...

- He dicho en dosis altas y punto.

— ????Pucho ???????????? (@puchovic) December 17, 2020