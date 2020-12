Este jueves, el Congreso aprobó con una amplia mayoría la ley orgánica de regulación de la eutanasia, una norma "garantista" que ha aunado el apoyo de casi todos los grupos en la defensa de este derecho. Una votación en la que el PP, nuevamentente, ha votado no. La derecha española, una vez más, retratada para la historia.

Lo recordábamos aquí mismo cuando se cumplieron 15 años de la aprobación del matrimonio igualitario. El Partido Popular lleva toda su historia oponiéndose a algunos de los avances sociales más significativos. Avances que la sociedad acaba reconociendo de forma unánime como positivos e imprescindibles y que, con el tiempo, los propios miembros de la derecha acaban aceptando, utilizando e incluso, en el colmo de la jeta, reivindicando como suyos.

Ni AP antes ni el PP ahora no sólo no han apoyado jamás ninguna ley significativa de reconocimiento de derechos individuales (ni divorcio ni aborto ni matrimonio igualitario ni eutanasia), sino que las han combatido.

Y están todo el puto día con la palabra "libertad" en la boca. — Gonchu (@GonKilgore) December 18, 2020

Derechos que, por otro lado, en nada afectan a quienes no los quieren ejercer. Hablamos de avances sociales como el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual. La primera ley del divorcio de España fue aprobada en 1932, durante la II República, pero la dictadura de Franco acabó con ella. Cuatro décadas después, en 1981, se acabó por fin con aquello de "lo que ha unido Dios que no lo separe el hombre". Alianza Popular, el partido predecesor del PP (al que pertenecieron Aznar y Rajoy) votó en contra. Manuel Fraga, aseguró que no era hora de "leyes estridentes".

Antes de decir cualquier subnormalidad:

La ley del divorcio no te obligaba a divorciarte.

La ley del aborto no te obligaba a abortar.

La ley de eutanasia no te obliga a dejar de disfrutar de una muerte lenta, dolorosa e irremediable si es tu deseo. — Dani Bordas (@DaniBordas) December 17, 2020

En cuanto al aborto, también se despenalizó en la II república, siendo ministra de Sanidad Federica Montseny. El franquismo también arrasó con ello. Hasta 1985 (la ley llegó dos años tarde porque el AP la llevó al Tribunal Constitucional). Alianza Popular también votó en contra y José María Ruiz Gallardón (el padre del exalcalde de Madrid) tachó la ley de "monumento a la hipocresía". En la siguiente reforma, la ley de plazos, el PP también se opuso y también la llevó al Constitucional. En el colmo de la hipocresía, el año pasado Casado abogó por derogar esta ley y volver al "consenso" de la anterior. Un "consenso" que nunca existió, porque como hemos visto, sus predecesores siempre estuvieron en contra.

El PP se opuso al divorcio, al aborto, a los matrimonios homosexuales y ahora a la eutanasia. Si fuera por la derecha seguiríamos viviendo en los años 50. — PabloMM (@pablom_m) December 17, 2020

Matrimonio homosexual: el 30 de junio de 2005 es ya una fecha histórica en España... a pesar del PP. Ese día se aprobó por primera vez el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo, siendo uno de los primeros países del mundo. El PP votó en contra (con la excepción de Celia Villalobos) y trataron de frenar la ley en el Constitucional. Aún se recuerdan las bochornosas y homófobas frases de miembros de la derecha en aquella época. Años después, tampoco han tocado la ley en sus gobiernos y hemos llegado a ver al PP sumarse a las celebraciones del Orgullo y a diputados como Maroto (que se casó con su pareja gracias a la ley) decir que si todos los gais fueran de IU no habría matrimonio igualitario.

Javier Maroto está contra la ley de eutanasia. Es normal; todavía recordamos cómo le obligaron a casarse con otro hombre tras la aprobación del matrimonio igualitario. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) December 18, 2020

Y ahora, con la eutanasia, vuelta la burra al trigo con excusas y, como siempre, recurriendo al miedo:

Que la Ley de Eutanasia no te obliga a morirte si no quieres es algo que no les termina de quedar del todo claro. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) December 17, 2020

Afortunadamente, si algo hemos aprendido, es que después no se atreven a quitarlas...

El PP ha votado en contra de la Ley de eutanasia. Tranquilos. También se opusieron al divorcio, al aborto y al matrimonio igualitario. Y gobernaron después con mayorías absolutas y no tocaron ninguna de estas leyes. Es ruido, mero ruido indecente para fieles desmemoriados. — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) December 17, 2020

El PP siempre tarda unos diez años en aceptar cualquier medida social. Ya pasó con el divorcio, el aborto o el matrimonio igualitario. Con la eutanasia pasará lo mismo, tiempo al tiempo. Ahora intentan justificar lo injustificable. — César MB ???? (@CesarMBGEH) December 18, 2020

En las redes, los tuiteros, que sí tienen memoria, han cargado contra las excusas de la derecha para tratar de frenar un nuevo avance social en nuestro país tan importante para muchos ciudadanos:

Si estás en contra de una muerte digna, tengo buenas noticias para ti: a ti la ley de eutanasia no te afecta en nada.

No pretendas imponer tus creencias a otra gente. Si todos hiciésemos lo mismo, os eutanasiábamos aunque no quisierais. — Anacleto Panceto ????️‍???? (@Xuxipc) December 17, 2020

Una maravillosa entrevista de Agustín Pérez hoy mismo a Ángel Hernández. "María José, mi amor, lo hemos conseguimos":https://t.co/4FYXtHb44t — Javier Durán (@tortondo) December 17, 2020

De nuevo, una Ley que no existiría si gobernase el PP... y van?.

EL PAÍShttps://t.co/LCHFFlNlPz — Mario (@MariodMadrid) December 17, 2020

PP y su escisión Vox vuelven a votar en contra de un derecho. La grandeza de la democracia es que los derechos civiles los pueden usar hasta quienes votan en contra. #PorFinEutanasia ❌Eutanasia

❌Matrimonio igualitario

❌Aborto

❌Divorcio

❌Reproducción asistida — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) December 17, 2020

Solo un pervertido que disfruta con el sufrimiento ajeno podría estar en contra de la eutanasia. No seas un pervertido que disfruta con el sufrimiento ajeno. — laquintacolumna (@laquintacolumna) December 18, 2020

Es fácil estar en contra de la eutanasia cuando estás sano. — Dios de la Panceta ???? (@PancetaDios) December 18, 2020

La eutanasia es una puta mierda, pero es una puta mierda necesaria. — Dorian Grey (@_DorianGrey) December 17, 2020

Se opusieron al divorcio, al matrimonio homosexual y ahora a la eutanasia. Décadas gritando y perdiendo mientras la sociedad mejora. Al final llegan. Tarde y mal, eso sí. La ideología reaccionaria nunca consigue un final digno.https://t.co/TWGpQcPPHy — gerardo tecé (@gerardotc) December 17, 2020

Divorcio, aborto, matrimonio igualitario, eutanasia...Todas estas libertades civiles fueron apoyadas o impulsadas por el @PSOE. Todas. Y todas fueron rechazadas por el PP. — Mariano Á Rubio (@querubeatle) December 18, 2020