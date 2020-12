"Alicante planea multar a las personas por dormir en la calle: ' "Mucha gente va a querer que les metan en la cárcel'". Es la denuncia periodística que este fin de semana publicaba La Sexta, en referencia a la ordenanza que prepara el Ayuntamiento con multas a quien duerma en la calle que ha denunciado la oposición y diferentes medios de comunicación.

Según el artículo, la norma prevé sanciones de entre 750 y 1.500 euros por asearse, dormir en la calle o pedir dinero.

Como era previsible, los tuiteros han hecho algún que otro comentario:

Ese Belén no se paga solo!

Si encima van a tener la culpa por no tener nada. ???? https://t.co/IUSR8s6rje

Si no tienen un puñetero pavo para dormir en un sitio decente ¿van a tener dinero para la multa: Ayuntamiento de Alicante pic.twitter.com/4ZuUMAUp30

Atiendo muchos días a estas personas en una «fila del hambre» de Alicante; de hecho el día de Navidad les llevaré la comida. Si tuvieran 1.500 € para pagar vuestra multa no echarían las mañanas esperando una bolsa con dos túpers de plástico, un agua y una fruta, @alicanteayto https://t.co/0wkNonpWeM

Me encuentro en situación de extrema pobreza en Alicante y me viene un pipa con esa multa y me río en la cara del policía, del juez, del alcalde y de quien haga falta. Y bien alto. https://t.co/86u7KkQYBi

— Iván Uría (@IvanUria_es) December 20, 2020