Llegó, por fin un día de felicidad y alegría. ¡El día de la Lotería de Navidad!

Un poco de ilusión en un año francamente malo.

no quedan gordos, carlos fabra, solo pedreas pic.twitter.com/5DxtIS9SoS

Un sorteo que ha repartido un total de 2.408 millones de euros en premios.

Este 2020 pasará a la historia por la pandemia de coronavirus y, por supuesto, también ha afectado al tradicional Sorteo de Lotería de Navidad, que se ha celebrado sin público. Aún así no nos hemos librado de ver a los clásicos personajes del evento.

En este año cada español ha gastado 65,66 euros de media en lotería para el Sorteo de Navidad. Lo que viene a ser algo más de tres décimos.

La jornada empezó con sorpresa: varios quintos premios seguidos.

Y a las 12 del mediodía, llegó el Gordo: el 72.897.

"Me ha tocado el gordo". pic.twitter.com/h4HaBtvbI2

Ya os lo voy adelantando yo donde ha caído los premios: en las ciudades más grandes y en los establecimientos que más venden. Adivino soy.

"Qué suerte da comprar en Doña Manolita". Si dices esto delante de un matemático procura que no tenga un cuchillo a mano.

¿Te ha tocado algo? ¡A disfrutarlo!

- ¿es aquí la administración de la lotería? me ha tocado el Gordo, quiero mi dinero

- DE DINERO NADA. USTED HA GANADO UNA EUTANASIA.

- qué

- ESTE AÑO NO HAY DINERO. SOLO EUTANASIAS

- esto yo no lo quiero.

- DEMASIADO TARDE. ¡ES HORA DE EUTANASIARLO! *saca una jeringuilla gigante*

