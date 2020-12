Dos conciertos con casi 5.000 personas en medio de una pandemia, por mucho que se cumpliesen las medidas de seguridad exigidas, no iban a pasar desapercibidos, y así fue. Los conciertos de Raphael el fin de semana pasado en el Wizink Center de Madrid, dejaron una tromba de reacciones y de críticas, también en las redes sociales.

Las críticas hablaban del ejemplo que dan este tipo de actos tan multitudinarios cuando siguen muriendo cientos de personas a la semana, mientras desde las administraciones se llama a la prudencia ahora que llegan las fiestas de Navidad y se restringe el número de allegados que pueden juntarse. La organización, por su parte, defendía la seguridad del evento y aseguraba que incluso se duplicó el espacio obligatorio entre butacas, mientras los asistentes a los conciertos apuntaban a que en un centro comercial hay menos seguridad y se llenan a diario.

Ahora, el músico Coque Malla ha entrado al asunto y ha dejado su opinión en sendas publicaciones en Instagram y en Twitter:

"Qué gustazo, después de tantos meses de incongruencias, con bares atestados de gente sin mascarilla, vagones de metro reventados, aviones, centros comerciales, etc, etc, qué gustazo decía, ver esta imagen en la que la gente cumpliendo rigurosamente todas las medidas de seguridad, se reúne simplemente para ver a un tipo cantar", asegura. Más tarde añade: "No sabéis el rayo de luz que significa para la gente de esta profesión agonizante que se lleve a cabo algo así". Sus palabras han generado un pequeño debate:

