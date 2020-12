La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue mostrando que en los peores momentos de un país, ella siempre estará ahí para empeorarlo todo un poco más.

Así es, ayer conocimos que un paciente positivo por coronavirus había sido trasladado del hospital Zendal al Gregorio Marañón al empeorar su situación. En otras palabras: cuando te pones malo de verdad, el hospital de Ayuso no sirve para mucho.

Según ha informado El Salto, el paciente que sufría neumonía bilateral provocada por el coronavirus tuvo que ser trasladado el pasado día 18 desde el nuevo hospital de pandemias debido a la posibilidad de que empeorara su estado. El hospital de pandemias que no puede tratar a enfermos de pandemias. No hará falta comentar lo 'bueno' que es andar moviendo pacientes cuando estos están muy malos.

- Buenos días, necesitamos una ambulancia URGENTE para un enfermo grave de Covid.

- ¿A qué dirección?

- Hospital Zendal, Valdebebas.

- No, no... que en qué dirección lo recogemos.

- YA SE LO HE DICHO.

— CELESSON (@chemapizca) December 22, 2020