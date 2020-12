Al fin parece que llegó el principio del fin de la pandemia. Este domingo, Araceli, una mujer de 96 años residente en el centro de mayores Los Olmos de Guadalajara capital, recibió la primera dosis de la vacuna en España. Se iniciaba así la esperada estrategia de vacunación en nuestro país contra el coronavirus.

Tras meses de espera e incertidumbre acerca de la llegada de la vacuna, y con las absurdas teorías conspiraniocas de algunos (como Miguel Bosé) las reacciones no se han hecho esperar. Entre ellas, las de los tuiteros habituales de tremeneding que nos han sacado una sonrisa con sus trinchantes memes:

¡Araceli!, ¿me se escucha, cambio?, ¡¡Araceli!! Esto no va... pic.twitter.com/KyGfjGuni1

- Ahora le toca a este señor que me ha pedido la vez. pic.twitter.com/Z0WTPVDfJa

- ARASELI ARA TE TIENE KESTA KIETESITA UN RATO ASKI EM - WENO PERO ME PODEI PONE ER JUAN Y MEDIO POR FAVO KE LO DIJE ANTE YA pic.twitter.com/jWq1saS6SV

Me ha hecho reír. pic.twitter.com/l0puMM2IqS

Araceli lleva media hora mirando al techo porque no sabe si tiene que Apagar, Reiniciar o Suspender.

Me había quedado sin datos pero me he podido conectar a Araceli.

— gerardo tecé (@gerardotc) December 27, 2020