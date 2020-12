"Quiero contaros mi metáfora de la collejita. La uso para explicar situaciones en las que nos llaman exageradas porque "no es para tanto", ya sabéis..." Así comienza el hilo de una tuitera (@diana_aceves_) explicando el efecto de los llamados micromachismos: sutiles (o no tanto) comentarios cotidianos, menosprecios, chistes machistas, apuntes sobre el físico, etc. a los que aún están acostumbradas las mujeres.

A través de la "metáfora de la collejita" explica cómo poco a poco lo que parecen minucias se convierten en importantes condicionantes. Su hilo, publicado hace unos días, suma miles de reacciones:

Quiero contaros mi metáfora de la collejita. La uso para explicar situaciones en las que nos llaman exageradas porque "no es para tanto", ya sabéis... — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

La metáfora de la collejita va de que nos imaginemos que todos los días al salir de casa, hubiera un señor escondido en el portal, muy majete oye, que nos diera una collejita, sin intención de hacer daño, suavecita, suavecita, cuando menos te lo esperas. Nada grave. — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Que cuando llegamos al trabajo, sin saber cuándo ni dónde, algún compañero te diera otra collejita sin importancia. Bueno, iba de broma, nada importante, again... — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Entonces, al segundo día sales de casa, y zas! collejita. Te ríes, a ver, será posible! Es gracioso el tío, y aunque no es que te haga especial gracia q te den collejas, pues es una situación distendida... — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Después, en el curre y mientras estás contando a tus compis el fin de semana, uno se acerca y zas! Collejita.

Todos se ríen, y tú también, claro, qué momentos más buenos pasamos en el café! Nos llevamos genial todos... — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Al tercer día ya sales mirando a los lados, a ver si está el de la collejita, y da igual, según te vas a montar al coche...zas! La collejita. Ya sonríes pero de aquella manera... — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Y nada, estás en una reunión importante en el trabajo, exponiendo tus últimos logros a los jefes, y, de repente, un compañero tuyo se levanta y te da una collejita.

Todos se ríen.

A ti ya no te hace ni puta gracia.

Acaban de convertirte en una mofa. — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Imaginemos esto un día, otro, diez, un mes, un año, 10 años, 30 años...CADA PUTO DÍA.

La collejita sin importancia ya no puedes más con ella.

Cada una es como una patada en la boca. Te rompe los nervios. Te condiciona cada cosa que haces.

En cualquier sitio esperas q te den una. — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Sales de casa como si fueras una espía, mirando a los lados, a ver si lo ves venir. Pero da igual, te la suelta, y ya le pegas una voz al pavo y le dices que te deje en paz de una puta vez, que estás hasta el coño de salir de casa con miedo y recibir collejitas a diario... — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Y entonces el señor simpático de las collejitas te dice que eres una puta histérica y que no es para tanto. Que iba muy floja, que es una broma, que no se te puede decir nada porque estás a la defensiva, que pagan unos por otros... — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Y en el trabajo, llega una persona nueva, que jamás te dio una collejita a ti, pero que está acostumbrado a dárselas a otras mujeres de su entorno porque es lo normal...y en medio del café, zas! collejita, y tu le metes un berrido y pones una queja en recursos humanos... — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Y claro, te dicen que estás exagerando muchísimo y que ha sido una anécdota sin importancia. Que sería una barbaridad tomar alguna carta en el asunto porque es una tontería...

Y desde ese día, te ponen la etiqueta de problemática. — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Ahora cambiad "collejita" por un chiste pelín machista, o un pequeñito mansplaining q ni os dais cuenta, o un piropo sin venir a cuento... — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Os suena de algo?

Entendéis por qué vuestra actitud/frase/gracieta machistita pero poco, sin intención, puede tener una respuesta que PARA VOSOTROS es desproporcionada?

Porque no lo es.

Porque cuando queráis, os empiezo a dar collejitas a diario, a ver qué tal vivís. — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Y por esto, amigos, lo de "nos pasa igual a los tíos", "a mí también me explican cosas", "se lo diría igual a un hombre" es BASURA, pq vosotros no tenéis collejitas diarias, y no es lo mismo darle una a quien no puede más, q a alguien para quién es esporádico.

A ver si así... — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Así que, sí, probablemente que se me cuestione una chorrada sobre el modo privado de Spotify, por sí solita no habría provocado dos hilazos soporíferos sobre machismo, pero cuando lo raro es que no pase, pues eso, que no es tu collejita, es que no podemos más. — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Solución? Dejad de dar collejitas a las tías. Así, cuando sean anecdóticas y nadie nos dé collejitas a diario veinte veces, realmente podréis distinguir quien es una histérica exagerada de verdad, que estará en proporción con los histéricos exagerados actuales. — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

Añado, que la metáfora también es muy útil para que entendáis que los espacios seguros no van de que pensemos que todos sois unos violadores, van de poder estar tranquilas, sin vigilar nuestra espalda continuamente a ver si nos sueltan una collejita. — Diana Aceves (@diana_aceves_) December 26, 2020

