"Los fachotas lloran porque un arreglo floral tapa la bandera": la derecha acusa de censura a TVE en Nochevieja

Primer día del año y ya tenemos polémica. Sin preámbulos, lean este tuit:

Que Ayuso decidió en el último momento proyectar una bandera de España en la puerta del Sol y los fachotas lloran porque TVE tenía un arreglo floral que lo tapaba. Están escandalizados porque con sus impuestos se ha tapado su bandera — Potac Seo ???? (@lauradbenito_) January 1, 2021

Lo que pasa es que legión tuitera más inclinada a la derecha reprocha a Televisión Española que no emitiera en directo la actuación del músico Nacho Cano y la cantante Kuve en memoria de las víctimas del coronavirus en la Puerta del Sol minutos antes de las campanadas para despedir el 2020. El antiguo integrante de Mecano interpretó en una plaza vacía una única canción, Un año más –¿se acuerdan?–, llamado por el Ayuntamiento de Madrid para rendir homenaje a los que han sufrido la pandemia. Telemadrid fue la única cadena que emitió anoche en directo la actuación de Nacho Cano. El resto de cadenas nacionales prescindió del evento, pero las críticas se han focalizado en TVE, por aquello de que es la televisión pública.

Hay, además, una derivada: los tuiteros más a la derecha también critican a Televisión Española porque no quiso recoger ni filmar la enorme bandera de España que la que la Comunidad de Madrid había proyectado sobre el emblemático edificio de la Puerta del Sol, sede de la presidencia madrileña. Muchos tuiteros acusan a TVE de sectaria por "esconder" en su emisión de las campanadas la enorme enseña nacional poniendo un adorno floral.

Alguno incluso sospecha que la actuación de Cano no se emitió para que no se viera la bandera de España. Pero es que durante la retransmisión de Telemadrid. tampoco se ve la bandera. Si acaso el logo de Tío Pepe.

Porque no creo que no pusieran la actuación de Nacho Cano en las teles por aquello de que no se viera la bandera de España que decoraba la Puerta del Sol. En el vídeo de la actuación no se ve por ningún lado la rojigualda, por cierto, solo se ve Tío Pepe: pic.twitter.com/m5mttp1TD8 — Javier Matallanas (@matallanas) January 1, 2021

Respecto a la primera polémica, la de la actuación de Nacho Cano, TVE ha dado explicaciones. Leemos en Vertele que "desde la cadena pública aseguran que su intención nunca fue emitir la actuación al completo, sino mostrarla solo durante unos segundos porque, defienden, la emisión era para recibir el nuevo año y no para ofrecer el concierto de Cano. Además, apuntan que pese a no verse, la única canción del acto sí pudo escucharse en TVE".

Respecto a la polémica de la bandera, TVE no ha dicho nada. Sí parece una polémica un tanto artificial, porque lo cierto es que en las retransmisiones de otros años, la forma de proceder ha sido la misma: mismo tiro de cámara y adornos similares. No parece premeditado, pero desde aquí no podemos asegurar nada.

Pero la plataforma TVE libre, que reúne a un grupo de profesionales de la televisión pública críticos con la actual dirección, ha hecho mucho hincapié en que se trata de un acto de censura premeditado y que se descartaron planos generales para que los telespectadores no pudieran ver colores de la bandera sobre el edificio de la Puerta del Sol.

⁦@telediario_tve⁩ falsea los planos de las campanadas de la Puerta del Sol para evitar la bandera de España y da apenas unos segundos del concierto de ⁦@NachoCanoMusica⁩ . Eso prueba la denuncia de ⁦@TvPlataforma⁩ y que se cumplen órdenes de arriba ⁦???? pic.twitter.com/duuYZ30VW0 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) January 1, 2021

¿Censura a España y al PP? Cada uno tendrá su opinión. La nuestra es que la actual TVE no tiene nada que ver con la que había cuando gobernaba Mariano Rajoy. Que se lo pregunten si no a Xabier Fortes, desterrado a Pontevedra porque no era de la cuerda del PP. ¿O hace falta recordar cómo eran los telediarios cuando gobernaba el PP?

Los tuiteros también tienen la suya. En este caso hay división de opiniones. El único dato tangible y objetivable es que la actuación de Nacho Cano acumula ya en la cuenta de twitter de Telemadrid más de 236.000 reproducciones y en la web de la cadena, el vídeo completo cuenta con 73.000 reproducciones y subiendo.

Nosotros se lo dejamos por aquí, por si tienen interés.