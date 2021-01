Aimar Bretos recoge en dos minutos el sentir de muchísimas personas: "Cómo puede ser que no se esté vacunando 24 horas al día"

Hemos conocido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha inyectado únicamente el 6% de las vacunas recibidas durante la primera semana. Por su parte, Catalunya solo ha repartido el 13% durante el mismo tiempo.

Cantabria también ha llegado al 6% durante la primera semana, Extremadura al 7% y Castilla-La Mancha al 12%. Unas cifras que no han gustado a muchos ciudadanos, ya que se entendía que lo complicado era conseguir la vacuna, mucho más que ponerla.

Por este motivo, Aimar Bretos ha recogido en Hora 25 el sentir de muchas personas con respecto a estas cifras de vacunación. "Quizá, con 50.000 muertos en España y 20.000 contagios cada jornada, la pregunta no sea si tenemos que vacunar o no en festivos, sino cómo puede ser que no se esté vacunando prácticamente las 24 horas al día".

Además, Bretos ha recuperado unas palabras de Isabel Díaz Ayuso en las que se quejaba de no recibir suficientes vacunas, mientras que solo se han puesto el 6% de las que han llegado.

???? @AimarBretos: "Quizá, con 50.000 muertos en España y 20.000 contagios cada jornada, la pregunta no sea si tenemos que vacunar o no en festivos, sino cómo puede ser que no se esté vacunando prácticamente las 24 horas al día" pic.twitter.com/nv0A9NM0wb — Hora 25 (@hora25) January 4, 2021

