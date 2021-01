Al exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, le gusta ser el centro de atención, pese a que ya no se dedica a la política de manera activa. Su actividad en tuiter se ha multiplicado exponencialmente con la pandemia y ahora no pierde oportunidad alguna para criticar al Ejecutivo de coalición. Cualquier excusa es buena. Eso ha debido de pensar este miércoles después de que los seguidores del presidente norteamericano saliente, Donald Trump, hayan asaltado el Capitolio. Rivera ha comparado este asalto con las manifestaciones de rodea al Congreso del año 2016.

"Esto de enviar seguidores a rodear las instituciones para evitar la investidura o proclamación de presidentes legítimos es ANTIDEMOCRÁTICO. Lo que hoy está haciendo Trump es lo que ya hizo Podemos en el Congreso en 2016 y el PSOE en el parlamento andaluz en 2019 #Populistas", ha escrito.

El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, también ha empleado la misma fórmula para criticar el asalto al Capitolio de EEUU, cargando directamente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Condenamos el asalto al Capitolio, como todo ataque jaleado en España por el populismo. Los que rodearon el Congreso en 2016 y lanzaban piedras a diputados y los que se manifestaron ante el Parlamento Andaluz en 2019 contra la alternancia política: los radicales que hoy gobiernan", ha escrito.

Santiago Abascal no ha querido quedarse atrás y también ha utilizado el asalto al Capitolio para atacar al Gobierno de coalición y al de la Generalitat.

"Me extraña que a la izquierda progre le parezca tan mal el asalto al Capitolio (...) Quizá lo que les molesta a los comunistas y socialistas es que en otros países las izquierdas hayan perdido el monopolio de la violencia", ha escrito en un hilo de Twitter.

Las reacciones han sido instantáneas. Periodistas, políticos y usuarios de esta red social les han explicado las "sutiles" diferencias entre el asalto al Capitolio y las manifestaciones de rodea el Congreso del año 2016 y 2019.

No sorprende que este "señor" no condene lo ocurrido, pero está comparando manifestarse fuera de un Parlamento con entrar a un hemiciclo armados y gritando "WHERE THE FUCK ARE YOU" buscando congresistas.

Sois la misma escoria.

