"Se está luchando por una parte de una gran parte del valiente pueblo americano por preservar la DEMOCRACIA y que se demuestre un fraude electoral cantado". Con estas palabras, el candidato de Vox a la alcaldía de Logroño en las elecciones de 2019, Adrián Belaza, definió este miércoles el asalto al Capitolio de EEUU de miles de manifestantes.

El mensaje fue publicado en su cuenta de Twitter y posteriormente borrado, aunque decenas de usuarios en las redes sociales hicieron capturas del mismo. El tuit comenzaba así: "Señores, ni golpe de Estado en Estados Unidos como los progres entre lágrimas lloran ahora mismo ni nada que se le parezca".

Más tarde publicó otro asegurando que "la violencia JAMÁS es el camino".

Aunque los progres quieran atribuir continuamente a que alentamos a acciones violentas no es ni será así. La violencia JAMÁS es el camino, la protesta SI. A ver si algunos medios empiezan a tener comprensión lectora. Ninguna acción violenta que ocurra en EE.UU es justificable.

Belaza ha retuiteado los mensajes de Donald Trump y también se ha sumado a la estrategia otros como Santiago Abascal, Albert Rivera o Teodoro García Egea, consistente en comparar las protestas de 'rodea el Congreso' en España con el asalto que se ha producido este miércoles:

Recordad esto que está ocurriendo ahora mismo en el Capitolio es lo mismo que el VICEPRESIDENTE de España @pabloiglesias pretendía conseguir con su "Toma el Congreso". Cuando se les da de su propio jarabe democrático no paran de llorar. Hipocresía pogre.

Además ha respondido a algunas críticas asegurando que ya no es candidato desde 2019, aunque lo cierto es que no ha vuelto a haber elecciones municipales en España:

No me das tiempo corazón... Antonio, ya no soy candidato desde Mayo del 2019, por si os sirve para evitar confusiones en un futuro.

