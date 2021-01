"Si los Trumpistas fuesen negros tendrían una rodilla en el cuello": comparan la actuación policial en el Capitolio con la del 'Black Lives Matter'

Lo ocurrido ayer en el Capitolio y las imágenes de la poca seguridad que se encontraba salvaguardando las cámaras cuando ya se sabía que habría protestas, ha hecho a muchas personas plantearse la diferencia de trato entre los manifestantes que asaltaron el Capitolio y aquellos que protestaron por la muerte de George Floyd a manos de la policía.

Los manifestantes del movimiento Black Lives Matter se encontraban mucho más alejados de la Casa Blanca y no intentaron sobrepasar su seguridad, mientras que los asaltantes del Capitolio estaban citados para protestar por el resultado de las elecciones y multitud de negocios habían amanecido tapiados por lo que podía llegar a pasar. Incluso, el grupo racista y supremacista de extrema derecha, los Proud Boys se encontraba entre los asaltantes.

El 2 de junio del 2020, miembros de la guardia Nacional de Washington, armados y con uniforme de camuflaje, se colocaron en las escalinatas del Lincoln Memorial mientras multitud de personas realizaban una protesta pacífica. Además, cuando la policía cercó la Casa Blanca soltó gases lacrimógenos y disparó balas de goma contra los manifestantes.

En cambio, este 6 de enero, la presencia policial era mucho menor y los manifestantes que protestaban empujaron cercas metálicas, entrando en el edificio del Capitolio y caminando por todo el complejo durante varias horas.

Además, se han difundido varios vídeos de asaltantes saliendo del Capitolio de forma triunfante y sin ningún tipo de remordimiento.

Incluso se ha difundido un polémico vídeo en el que se ve a varios policías posando y haciéndose fotos con los asaltantes en el Capitolio.

Muchos se han planteado qué podría haber pasado si los asaltantes fueran afroamericanos o latinos.

Neonazis asaltando el Capitolio. No son negros, la policía no los para. Aviso de lo que pasa cuando se blanquea al fascismo en los medios, en tertulias, no se le aísla y combate su odio. Cuando se le otorga respetabilidad como opción política y no se desmienten sus mentiras.

— Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) January 6, 2021