El maravilloso hilo sobre Toribio, el paje real con el que durante décadas los niños madrileños se fotografiaron

Si usted fue niño en Madrid, entre los años 60 y los 80, es posible que tenga una fotografía con él. Se trata de un hombre que hacía de paje real en el centro comercial El Corte Inglés de Goya. Su historia la han rastreado ahora los usuarios de Twitter en un maravilloso hilo creado por el tuitero Rafa Gil (@nopodemosmas).

Gil cuenta en su hilo que el pasado día 5, víspera de la noche de Reyes, subió una foto suya de niño sobre las rodillas de un barbudo paje real. "Enseguida me empezó a escribir gente a la que ese señor le sonaba de algo". La magia surgió cuando creó el hilo: decenas de personas le empezaron a enviar sus fotos con él.

Entonces comenzó una improvisada investigación, que primero le llevó a un nombre: Sandalio. Aunque finalmente salió otro que alguien que asegura ser sobrino suyo aportó: Toribio Aparicio.

Este es el hilo y algunas de las respuestas que recibió:

