"¿Queréis saber cómo se siente alguien que tiene cáncer, que se tiene que operar este mes y que ve cómo su operación peligra por falta de camas UCI?". Así comienza el hilo de una tuitera, Ció Lerma (@CioLerma), en el que narra su vivencia desde que fue diagnosticada de un tumor maligno en un riñón y cómo ahora, mientras ve que no va a ser operada hasta el 20 de enero, contempla a la gente incumplir las medidas para evitar propagación de la pandemia de coronavirus.

En conversación con Público, Lerma comenta que "el problema más grave que tiene este país es el incivismo". "Ya sucedía antes de la pandemia. Esto no ha hecho más que sacar a la luz problemas que ya existían", añade. Además, también apunta al "mal uso y abuso del sistema sanitario", a la "precarización de los contratos a sanitarios" y a los recortes.

La denuncia ha calado y su relato suma miles de reacciones en Twitter:

¿Queréis saber cómo siente alguien que tiene cáncer, que se tiene que operar este mes y que ve como su operación peligra por falta de camas UCI? Pues leedme pq en el siguiente hilo me voy a despachar a gusto. Igual luego me arrepiento y lo borro, pero me tengo que desahogar. ???? — Ció Lerma ???????? (@CioLerma) January 11, 2021

A finales de noviembre me diagnosticaron un tumor maligno. Había que extirpar un riñón YA, pero claro, estamos en pandemia , vienen fiestas, cierran quirófanos...Total que hasta el 20 de enero no te podremos operar. OK. Pues a esperar. Llega la Navidad y veo que pese a las — Ció Lerma ???????? (@CioLerma) January 11, 2021

restricciones, la gente hace lo que le parece. ¿Cómo van a dejar de celebrar la Navidad?

¿Sabéis? He llorado mucho. He pensado que tal vez eran mis últimas Navidades y aún así, no he visto a mi familia, ni a mis amigos. He renunciado incluso a los abrazos y besos de mi hija, con — Ció Lerma ???????? (@CioLerma) January 11, 2021

la falta que me hacen. Mientras, he tenido que ver raves, fiestas en casas privadas, centros comerciales abarrotados, congas en Callao, manis de okupas en Barcelona,...He tenido que ver cómo el egoísmo , el incivismo y la falta de solidaridad brotaba por cada rincón del país — Ció Lerma ???????? (@CioLerma) January 11, 2021

¿Y sabéis lo mejor? Que si esta gente enferma, tendrá UCI, pero probablemente yo no la tenga. Ya se están planteando anular intervenciones en Cataluña por saturación de UCIS, ¿Cómo creéis que me siento? ¿Es justo? ¿Tengo que poner mi vida en peligro por gente como esta? — Ció Lerma ???????? (@CioLerma) January 11, 2021

Pues creo que no es justo. Y sé que no soy la única que estoy en esta situación. Somos muchos los que necesitamos una intervención seria. Ya padecimos un diagnóstico tardío, ahora no podemos permitir que nuestro tratamiento también se retrase. Tenemos derecho a que nos atiendan. — Ció Lerma ???????? (@CioLerma) January 11, 2021

Y ahora me voy a dirigir a vosotros, a los descerebrados que vais a la vuestra sin pensar en los demás, a los que sólo os importa vuestro bienestar y pasarlo bien. Sabed que vuestra actitud provocará muertes. Unos morirán porque les habréis contagiado y no lo podrán superar — Ció Lerma ???????? (@CioLerma) January 11, 2021

otros morirán porque no podrán recibir el tratamiento necesario por falta de medios. Para mí sois unos ASESINOS en mayúsculas, porque sabíais lo que podíais provocar y aún así seguisteis adelante. Sois escoria y no merecéis vivir en sociedad. ¿Y sabéis qué? Que podéis estar — Ció Lerma ???????? (@CioLerma) January 11, 2021

tranquilos porque no os pasará nada, a lo sumo una multita, que muchos ni pagaréis, porque tenéis morro para eso y más. Mientras, habrá familias rotas que llorarán a sus muertos. Sí, a los que habréis matado vosotros con vuestro egoísmo y vuestra inconsciencia. Pero a vosotros os — Ció Lerma ???????? (@CioLerma) January 11, 2021

da igual. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. — Ció Lerma ???????? (@CioLerma) January 11, 2021

Al ver su hilo, muchos otros pacientes, sanitarios o simplemente ciudadanos, se han sumado a su queja:

No borres esto!

Este hilo es imprescindible, necesario incluso.

A la masa de idiotas no sabemos si va a llegar, pero ayuda a que no bajemos la guardia y nos idiotizemos sin querer.

Un abrazo apretao, y espero noticias tuyas desde el hospital el 20 de Enero ???? — ajoyagua ۞♻️????♻️۞ (@smerlapeke) January 11, 2021

Soy enferma de cáncer metastásico de huesos, sé lo que has sentido viendo a todos esos "psicópatas" en la calle. Deseo que te operen el día 20 y recibe de mi parte toda la fuerza y ánimo. A por ello. Estoy aquí si me necesitas — Josefina (@jumadanalv) January 11, 2021

Muchos compartimos parte de tu hilo Los #pacientes #crónicos y #oncologicos estamos olvidados y dejando pasar emergencias Mientras que?? Solo bonitas palabras y ánimos

Aunque no sirva de mucho, pon una queja en atención al paciente Un abrazo — Arantxa Sáez ????????????+????+ ????????‍♀️↔️????????‍♀️+???? (@saezatxa) January 11, 2021

Joderrr poco has dicho para lo que se merecen. Cuídate mucho y espero que se resuelva cuanto antes. Ponte en contacto con atención al paciente de tu hospital y dales mucha guerra que en esta vida como ya vamos viendo el que no llora no mama. Que te recuperes cuanto antes. ???? pic.twitter.com/oIsshfacI9 — ¢✺ƒƒ℮тїՊ℮ ???? (@adesbecarmen) January 11, 2021

Yo he pasado dos tumores, con quimio incluida. Desde la empatía quiero que no olvides que la falta de recursos sanitarios viene de más de 10 años atrás por recortes y privatizaciones. Cataluña uno de los lugares donde más.

También que las vacaciones son un parón porque (sigue) — Ridere (@rideretw) January 11, 2021

no se suplen ni bajas ni vacaciones, ni siquiera en pandemia.

Y que todos los años, todos, los hospitales se saturan (urgencias, plantas, UCIs) por la gripe. Este año en lugar de gripe es covid.

Todo eso es crónico y sabido en España.

Entiendo tu enfado con lo q ves, y (sigue) — Ridere (@rideretw) January 11, 2021

y podrías enfadarte con motivo también con los que conducen como locos, fuman, se drogan, hacen deportes de riesgo... Pero, aunque sé por qué momento estás pasando, sólo quiero recordar cuál es el problema coyuntural y cuál el estructural. — Ridere (@rideretw) January 11, 2021

Toda la razón. En Madrid, durante la nevada, multitud de personas jugando y corriendo por la nieve, con el consiguiente peligro físico y acabar colapsando aún mas las urgencias sanitarias. No tenemos remedio. — cachorro (@pepolo007) January 11, 2021

