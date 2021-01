El conocido streamer Ibai Llanos es una de las personas que más consigue revolucionar a las redes en España. Ha protagonizado grandes momentos y ha intentado concienciar a los más jóvenes a través de sus vídeos y de sus comentarios en Twitter y Twitch, combinándolos con toques de humor.

Uno de estos mensajes fue destinado a los negacionistas de la vacuna contra el coronavirus. Ibai utilizó las palabras de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que temía que la inyección convirtiera en cocodrilo a la gente, para ridiculizar a aquellos que no creían en ella compartiendo un vídeo de Araceli, la primera mujer en recibirla en España.

En otra de sus famosas intervenciones intentaba concienciar a la gente sobre el coronavirus regañando a varios seguidores del Barcelona por manifestarse tras el anuncio de Messi en pleno coronavirus.

"Es fútbol y es un jugador, no ves que hay covid y que está muriendo gente. Te pones la mascarilla. Te vas a tu casa (...) A dónde vas. Manifiéstate si te han recortado en tu curro, pero tío, que es un futbolista. Estos que están aquí son todos tontos", dijo en su canal de Twitch.

Esta vez, el nombre de Ibai Llanos se ha convertido en Trending Topic por la opinión que lanzó hace meses sobre pagar impuestos en España o mudarse a otros países como Andorra para tributar menos.

Varios tuiteros han recuperado sus palabras e incluso el diputado de ERC Gabriel Rufián ha explicado que las declaraciones de Ibai "hacen más que 40 años de campañas tributarias".

"Es normal que a la gente que gana mucha pasta o que es rica le quiten muchísimo dinero y más quizás que le deberían quitar y menos les deberían quitar a aquellos que ganan 2.000/1.500 euros o menos (...) A mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra", explica en el vídeo.

Ibai asegura que no se ha ido a Andorra porque no ha querido. "Si esto que dijera es mentira estaría ya en Andorra. A mí me da igual lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a los que ganan mucha pasta se les quite mucho dinero", continúa.

Además, en el vídeo explica que la diferencia entre tributar en España y en Andorra es muy grande. "Muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90 o 95%, en nuestra situación os iríais porque es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal (...) me parece un buen acto tributar aquí como lo hace todo el mundo", finaliza.

Muchos tuiteros han aplaudido las palabras de Ibai Llanos y han asegurado que sirven para concienciar a las personas sobre la importancia de tributar en España.

Estos 2' hacen más que 40 años de campañas tributarias. La comunicación está cambiando y gente como @IbaiLlanos lidera ese cambio. pic.twitter.com/53UraAVje8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 12, 2021