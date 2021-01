Este miércoles, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha hecho unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que retrasó la implantación de las vacunas en su región hasta ver la eficacia de las mismas.

"Teníamos que hacerlo con prudencia y con cautela los primeros días, hasta que tuviéramos la plena seguridad de que no había ninguna reacción. Esas fueron las razones", ha explicado Fernández Vara.

El mandatario ha sembrado la duda en torno a la eficacia y la seguridad de esta ansiada vacuna, cuestionando los avances científicos.

Por este motivo, los tuiteros/internautas han cargado con fuerza contra el presidente de la Junta de Extremadura, que además es médico, y se han preguntado si con sus palabras está dando a entender que ha utilizado a los ancianos de las residencias como "cobayas humanas".

Por su parte, desde Unidas Extremadura han solicitado a Fernandez Vara que rectifique ante el Parlamento por "sus desafortunadas declaraciones".

Le hemos pedido esta mañana a Fernandez Vara que rectifique ante el Parlamento sus desafortunadas declaraciones. No sólo no lo ha hecho sino que su consejero de sanidad nos llama imprudentes por no dudar de la fiabilidad de la vacuna. #LaVacunaEsSegura

