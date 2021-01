La 'influencer' Marina Yers la lía en un vídeo en el que reniega de las mascarillas: "Si no me la quiero poner es problema mío"

La influencer Marina Yers, que ha protagonizado diversas polémicas en sus redes sociales (como cuando afirmó que el agua no hidrataba) ha vuelto a liarla a raíz de un TikTok en el que aparece renegando de las mascarillas y dudando del coronavirus.

Marina Yers. El agua no hidrata porque no lo pone en la etiqueta. Por ella en las instrucciones de los microondas pone que NO se pueden meter niños dentro, o en la lejía pone que si la bebes puedes destrozarte el estómago. pic.twitter.com/Mc8fI5rJaF — Yeyo ????????™ (@YeYo_Gamer) April 7, 2020

Marina lleva algo más de un mes en las redes tras su parón forzado por motivos de salud. Hubo muchas especulaciones sobre lo que le ocurría a la joven, pero a su regreso explicó que tuvo "problemas graves de salud" y que estuvo hospitalizada. Todavía no se sabe exactamente lo que le ocurrió, pero quiso explicar a sus seguidores que no se encontraba bien y que los médicos no le dejaban coger el teléfono móvil.

Ahora, en plena tercera ola y con unos datos alarmantes en España, Yers ha subido un vídeo que ayuda muy poco a concienciar sobre la necesidad del uso de la mascarilla.

"Os han lavado ya la cabeza con esto de las mascarillas. ¿Qué problema tenéis? Si no me la quiero poner es problema mío", comienza diciendo la joven.

"No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual, de hecho no cree en el coronavirus y yo, sinceramente me pillas como que ay", continúa.

En el vídeo, Marina asegura que no cree en el Gobierno ni en los medios de comunicación y que un vecino suyo que "supuestamente" murió de covid-19 lo hizo porque "su mujer protestó". "Finalmente dijeron que era coronavirus", asegura en el vídeo.

Muchos tuiteros han cargado contra las palabras de Marina, incluidos expertos y personal sanitario.

Lo siento, pero Marina Yers es la "influencer" más irresponsable con la que me he topado jamás. El agua deshidrata, los estadounidenses se beben la sangre de los niños, la numerología es una ciencia... Y ahora desprecia desde su sofá el sufrimiento de tanta gente. Lamentable. pic.twitter.com/7OOHVT35bj — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) January 13, 2021

No sé quién es Marina Yers, pero supongo que tendrá miles de seguidores. No tengo ganas de mirarlo, tampoco de comprender por qué la siguen ni qué pueden encontrar interesante en sus redes.

Solo sé que no se merece el esfuerzo de miles que llevamos dejándonos la piel desde Marzo. https://t.co/YcqnLrxuWa — Enfermera Saturada ???? (@EnfrmraSaturada) January 14, 2021

después de casi un año de pandemia global, con tantos muertos, un sistema sanitario colapsado, negocios en quiebra, un empeoramiento de la salud mental general, que venga marina yers a decir esas sandeces tan peligrosas me hace tener ganas llorar, potar y gritar todo a la vez. — Fa⁷ᴮᴱ (@Fatima_Molina17) January 14, 2021

Esta bien eso que dice Marina Yers de, 'Que te influye a tí el que yo no lleve mascarilla puesta'.

Jajajjaja nose, preguntaselo a los 50mil muertos haber que te dicen. — £iπ€r (@lihermattnez_) January 14, 2021

Todos en 2021 y Marina Yers en 1687. — Jordi Wild (@JordiWild) January 14, 2021

por gente así @CoronaVid19 tiene más vida que nunca :c https://t.co/wtf1scLRtr — Serch_x3 (@X3Serch) January 14, 2021

Otros han explicado que el uso de la mascarilla quirúrgica es para no contagiar a los demás y no para que no se contagie uno mismo.

Marina Yers no es la única influencer que ha hecho este tipo de declaraciones sobre el coronavirus. Una instagramer llamada Andrea Morales escribió unos post en los que aseguraba que no creía en la existencia de la covid-19.

200k seguidores y unas teorías muy interesantes ????‍♀️ pic.twitter.com/wCePvBBjqB — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) June 23, 2020

El caso más extremo fue el de el infuencer ucraniano, Dmitry Stuzhuk, que negaba la existencia de esta enfermedad y falleció con 33 años tras contagiarse durante un viaje a Turquía.