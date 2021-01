En España la situación de los más jóvenes es preocupante, no sólo por la tasa de desempleo (que se sitúa en torno a un 40%), también por la edad en la que se pueden independizar. Aunque la edad media de emancipación en Europa es de 26 años, en España los jóvenes tardan bastante más en abandonar el domicilio familiar. Según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), lo hacen, de media, a los 29 años.

La inestabilidad laboral, los bajos salarios en este sector de la población y el elevado precio del alquiler, son tres elementos fundamentales para que los jóvenes no se marchen de casa.

Según una estadística que realizaron fuentes tributarias a raíz de los datos aportados por la Agencia Tributaria, en 2018 hubo 1.523.130 jóvenes (menores de 26 años) asalariados que no alcanzaron el salario mínimo interprofesional y el 36% de los jóvenes entre 26 y 35 años cobraba por debajo de dicho salario.

Ante este panorama, el tuitero Ger ha hecho un irónico vídeo en el que explica los motivos por los que no se va de casa con 26 años. Un vídeo cargado de humor, pero que plantea cuestiones fundamentales.

"Me he dado cuenta de que, si te quieres independizar, tienes que ser rica o renunciar a derechos humanos básicos aprobados por la ONU (...) vivir en 15 metros cuadrados no es estar bien", argumenta.

"Compartir la casa con 17 personas que no conoces, sólo tiene sentido si eres concursante de Gran Hermano (...) sois unos sinvergüenzas", concluye.

Muchos internautas se han sentido identificados con sus palabras y han compartido sus propias experiencias.

Pues mira, Ger, la única forma de independizarse hoy en día es irte con tu pareja (los dos trabajando y dedicando un sueldo entero a pagar el alquiler)

PASO 1: Pareja

PASO 2: Buscar trabajo para los 2

PASO 3: Mudanza

Pero eso sí, no te pelees que entonces hay que volver al paso 1 — Mauri González (@SuperMauri_) January 13, 2021

Para salir de casa de papá y mamá me tuve que ir de Eapaña. Malas noticias, el gotelé es internacional — Louie Wells (@louiewells81) January 13, 2021

Yo para independizarme me fui de España y aún así estamos en una casa de un sólo baño cuatro. ???????? Menos mal que tuve suerte con mis compañeras — Woolitten (@litten94) January 13, 2021

Yo me acabo de independizar a los 29 casi 30 hahah y si, me sale por un módico 70% de mi sueldo 🙂 — Pacopé (@pacope__) January 13, 2021

cuando me independice será porque me ha tocado la lotería, de otra forma no lo veo mucho — Ale (@alee_osorno) January 13, 2021

en casa de papá y mamá todavía, y lo que queda. ???? — mery (@blymanorz) January 13, 2021

Yo me independice hace casi 2 años con mi pareja. Actualmente vivo en la que fue la casa de mis abuelos , que mi padre nos ha cedido para poder vivir, por que sino... La cosa está muy difícil.

Si te molesta el gotele..Te invito a ver mi cocina de los años 60 — Patricia Iñigo (@PatriciaIigo1) January 13, 2021

Tengo los mismos problemas que tú en casa XDDD. Y de momento, a la espera de que me contraten donde hago voluntariado, y a la vez pues haciendo un plan de empresa (donde me voy a gastar seguramente todo el dinero ahorrado que tengo), y a ver si eso tira para delante. Pero vamos+ — Hugo Ekai ⚧ (@KaitoXun) January 13, 2021

Tranki, Ger, tengo 31 y estoy en la misma situación. Me encantaría irme, pero no puedo permitirmelo ni queriendo. A este paso heredo la casa antes de irme — ????????????— Didi_Bcn —????️‍???????????? (@DiDi_Bcn) January 13, 2021

