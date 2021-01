Continúa la polémica con los gamers y streamers que trasladan su domicilio fiscal a Andorra para pagar menos impuestos. El último en unirse a la desbandada ha sido El Rubius. El conocido youtuber ha anunciado su inminente mudanza en uno de sus directos en la plataforma Twitch, donde suma ya ocho millones de suscriptores.

"Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", afirmó El Rubius, que también señaló que lleva "10 años de su carrera pagando aquí" y que se hubiera ido "hace muchos años": "Literalmente todos mis amigos están allí", apuntó.

Bien sabido es que compañeros de profesión de El Rubius tributan desde hace meses en el país vecino. Y no es la primera vez que este asunto se convierte en el tema de conversación de otros gamers y streamers que continúan pagando al fisco español. Primero fue Ibai Llanos quién explicó por qué no se ha mudado a Andorra a través de un vídeo. Este lunes ha sido el youtuber Alex El Capo el que se ha pronunciado sobre esta cuestión.

A los streamers y youtubers que seguís por España y estáis pensado ir a Andorra...Pensadlo otra vez, dadle un par de vueltas. Sí, ganaréis más dinero pero si estáis en la posición de que iros os sea rentable es que tenéis de sobra para vivir. Yo también lo pensé hace años. — Alexelcapo (@EvilAFM) January 17, 2021



El streamer mallorquín invita a sus compañeros de profesión a reflexionar sobre su elección a cerca del lugar en el que pagan impuestos. "Dadle un par de vueltas", espeta. Y continúa señalando que en medio de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus puede que suban los impuestos o que "roban mucho los políticos" aunque asegura que es consciente de que los que se dedican a este mundo tienen de "sobra para vivir".

Estamos en medio de una de las mayores crisis sanitarias que se recuerdan y sí, nos suben los impuestos. Sí, a mi también me pica cuando lo veo y a la vez ya gano más suficiente. Sí, roban mucho los políticos y esto y lo otro, es cierto. — Alexelcapo (@EvilAFM) January 17, 2021



Sin embargo, Alex El Capo recuerda que gracias a los tributos siguen funcionando los servicios públicos, como la sanidad, de los que todos nos beneficiamos.

También es cierto que a mi tío tuvieron que operarle muchas veces y eso no arruinó a mi familia, quizá yo tenga que usar esos servicios en el futuro o quizá no pero alguien lo hace. Todos los hacemos. — Alexelcapo (@EvilAFM) January 17, 2021



Y llama a la responsabilidad de sus compañeros de profesión volviendo a incidir en que ganan "mucho más de lo necesario": "Y olé, bien por nosotros. Quizá es momento de ser responsable con el resto".

Es fácil pensar que si ganas mucho te irías, digo al resto, pero sabéis y lo sabéis de verdad y me refiero a mis compañeros de profesión, que ganamos mucho más de lo necesario. Y olé, bien por nosotros. Quizá es momento de ser responsable para con el resto. — Alexelcapo (@EvilAFM) January 17, 2021



Por último, el gamer ha señalado que sus palabras no pretenden criminalizar a nadie, si no interpelar a aquellos colegas de profesión que duden sobre este asunto.