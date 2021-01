"Si eres mujer siempre habrá un 'pero'": críticas a un titular machista sobre la actriz Adriana Ugarte

La actriz española Adriana Ugarte ha sido víctima de un titular machista más en los medios de comunicación españoles. En concreto, y con motivo del cumpleaños de la artista, Chance, el portal de crónica social de la agencia Europa Press, publicó una noticia sobre las últimas novedades en la vida de Ugarte.

Bajo el título "Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, pero sola en el amor", la nota iba más allá de lo que atañe a la vida profesional de la actriz y entraba a cuestionar aspectos de su vida privada, como el de tener o no pareja.

Los usuarios de las redes sociales han criticado que la nota alimente la idea de que las mujeres tienen una vida incompleta por el hecho de no tener una relación amorosa. En concreto, el escritor Roy Galán ha hecho hincapié en esta idea, argumento al que se han sumado más personas.

Porque ya sabemos que dan absolutamente igual tus triunfos, lo que hayas conseguido o lo que te hayas esforzado: si eres mujer siempre habrá un "pero" en ti al no haber conseguido el amor romántico. Esa es la meta de todas las mujeres y si no has llegado pues es tu culpa, claro. pic.twitter.com/pVFTXnPoDm

— Roy Galán (@RevolutionRoy) January 17, 2021