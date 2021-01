Suma y sigue. Este jueves hemos descubierto más casos de cargos políticos cazados tras haberse vacunado de coronavirus.

El último de la lista es el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero. En una rueda de prensa, ha confirmado este jueves que ha recibido la primera dosis de la vacuna, tras las críticas de la oposición. Ha asegurado que él "no se quería vacunar", pero que sus técnicos le dijeron que debía hacerlo.

¿Era posible 'arreglarlo' aún más? Pues sí. El responsable de Sanidad de Ceuta, en medio de una pandemia para la que al fin tenermos vacunas, ha asegurado en rueda de prensa que no le gustan las vacunas.

Consejero de Sanidad de Ceuta: "No me gustan las vacunas". Eso sí que es grave.pic.twitter.com/G2YnlGsh0H — Quique Peinado (@quiquepeinado) January 21, 2021

"No quería vacunarme. No me vacuno ni de la gripe. No me gustan las vacunas", ha asegurado.

Le deberían nombrar Consejero Magufo — Aike Sinoke (@AikeSinoke) January 21, 2021

Consejeros, alcaldes, concejales...

Hasta ahora han sido pillados varios consejeros, alcaldes, concejales..., en su mayoría de PSOE y PP. Este miércoles, el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, se vio obligado a dimitir por el mismo motivo. Además de él, más de 450 altos cargos y funcionarios de su departamento recibieron la vacuna, según se ha publicado. Por si fuera poco, Villegas tuvo el cuajo de decir que su decisión "no ha sido entendida" por "una parte de la sociedad", y el presidente murciano, Fernando López Miras, le defendió diciendo que "la política necesita personas como Manolo Villegas".

Te vacunas cuando no debes y encima sueltas la explicación del Consejero de Sanidad de Ceuta. "Yo no quería vacunarme. Mis técnicos me plantearon que o me vacunaba yo o ellos no se vacunaban. Yo no quería vacunarme. No me gustan las vacunas"pic.twitter.com/WPaqfQzycB — Josué Coello (@josue_coello) January 21, 2021

Es que la frase de que no le gustan las vacunas, le inhabilita totalmente para ese puesto, que le coloquen en puentes y caminos o en deporte, pero por favor fuera de Sanidad, INEPTO — Alberto Blasco Suare (@betonezaragoza) January 21, 2021

Es que es increíble, ni decencia a la hora de tomar decisiones ni valor para asumir las consecuencias. Hay niños de 6 años con mayor rectitud que altos dirigentes de la administración — Paula (@paula_mad_) January 21, 2021

Ni siquiera puede poner el pretexto de que es para animar a la población — BelenH (@BelnHuerta) January 21, 2021

Este es el típico que pone siempre la misma excusa: yo no quería, es que me liaron... — Ava (@lavidadegalay) January 21, 2021

Master class de echar balones fuera — ????Demókritos ???? (@demokritos_21) January 21, 2021

Todo mal. Todo mal. — Rana Perezi (@PereziRana) January 21, 2021