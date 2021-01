Alejandra de la Fuente, periodista de Público, ha recopilado a través de un extenso hilo de Twitter decenas de testimonios sobre precariedad laboral.

Durante esta semana, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido en que en materia de derogación de la reforma laboral se va a cumplir el acuerdo de Gobierno.

Denuncias de situaciones vulnerables, trabajos mal pagados, ilusión truncada por una mala experiencia laboral... el hilo, por desgracia, tiene un puñado de ejemplos variados donde elegir.

Desde que empecé con Mierda Jobs he recibido miles de testimonios sobre situaciones precarias. Tantos, que no tengo tiempo para leer todos. He decidido hacer un hilo bajo el hashtag #TestimoniosSobrePrecariedad para mostrar la realidad de muchas personas (con autorización). ???????? — Alejandra de la Fuente (@YoSoyAleFuente) January 23, 2021

1. "Vivo con miedo a que me despidan. En nuestra empresa cada viernes echan a uno para que todos estemos asustados. A nosotros nos dicen que si damos lo mejor de nosotros mismos no tendremos problema pero no conozco a nadie que lleve más de un año en esta empresa...

Tengo una hija y por la noche me despierto con ataques de ansiedad por si me despiden y no puedo ocuparme de ella".

2. "Mi vida laboral se resume en prácticas y prácticas. Nadie me ha dado realmente una oportunidad siempre te dicen que tienes posibilidad de quedarte pero eso es mentira. Nos utilizan y cuando ya no pueden sacar más de nosotros nos sustituyen

por otros que vienen con la misma ilusión y se van a llevar la misma decepción".

3. "Me han timado. Después de una entrevista la empresa ... me dijo que me iban a contratar pero que antes tenía que hacer una formación no remunerada.

Me aseguraron que era protocolo y que luego firmaría el contrato. Era todo mentira estuve un mes cogiendo llamadas y sacando trabajo para que luego me dijesen que no valía. ¿Quién me paga a mi el mes y como pago yo el alquiler?"

4. "Me he independizado con mi novio y vivimos en una habitación los dos. Tenemos tan malas condiciones en nuestros trabajo que tenemos que pedir dinero a nuestros padres todos los meses. No hay forma de que podamos independizarnos de verdad".

5. "La matrícula de la universidad no puede esperar más. He buscado trabajo de todo y no encuentro nada siempre me descartan y ya no sé qué hacer porque mis padres tampoco pueden ayudarme. He buscado de todo a mi no me importa trabajar de cualquier cosa pero siempre me descartan"

6. "Me siento totalmente identificada con tu cuenta. Soy profesora en una academia y tengo un contrato de dos horas diarias cuando en realidad hago seis horas de lunes a viernes y cuatro los sábados por la mañana.

Gano 800 euros al mes por trabajar de lunes a sábado 34 horas semanales. Estoy buscando otro trabajo pero con el corona está muy mal todo".

7. "Hoy me han despedido. Tenía un contrato por obra y servicio y después de tres años me han despedido. Con una indemnización de mierda y con el coronavirus por el medio. Quiero llorar siento rabia, impotencia y miedo".

8. "Me he sentido muy identificada con tu artículo de Irene Moreno. Provoca mucha angustia el buscar trabajo y ver que no sale nada un día y otro día y otro día. Es que no sale nada, ni si quiera trabajo precario la verdad que me da miedo la situación que vamos a vivir".

9."Me he tenido que coger la baja por depresión porque mi superior no ha parado de insultarnos. Llevo cuatro meses de baja y mis compañeras me han dicho que la jefa les ha dicho que cuando vuelva me va a despidir

y yo ya no sé si quiero que me despida para no aguantar más esta situación o si no quiero porque me voy a quedar en la calle".

10. "Trabajo en el sector de las VTC y muchos vivimos esclavizados trabajando doce horas no veo a mis hijos en todo el día y todo lo hago para poder darles de comer".

11. "Trabajé como interna por 600 euros durante meses hasta que se murió el viejito. Ahora estoy en otra casa y no tengo contrato y gano también 600 euros. Sólo libro los domingos por la tarde, pero no puedo dejarlo porque no tengo nada. Anónimo por favor".

12. "En mi empresa nos decían que teníamos que remar por la empresa. Hacíamos horas extra sin remunerar, había días que no comíamos. Antes del estado de alarma nos despidieron sin miramientos".

13. "Trabajo como supervisor en un almacén cobrando el SMI. Ahora están abriendo una nueva tienda y estoy teniendo que hacer doce horas seguidas sin poder ver a mi mujer ni a mi hija por el mismo sueldo".

14. "Hola, a mí también me han ofrecido sexo cuando buscaba trabajo. Me han escrito varias personas diciendo que es una ayuda en lo que encuentro algo".

15. "Hace unos años me tocó trabajar cómo profesora particular/cuidadora para una familia que vivía en la zona de Diego de León en una casa enorme y con sus hijas yendo a un colegio privado. Me pagaban 200 € por ir de lunes a viernes de 16 a 22".

16. "En 2014 me habían despedido del trabajo y la crisis era tan grande que no encontraba nada. Al final, después de mucho tiempo buscando, me metí a trabajar en una inmobiliaria en la que te pedían ser autónomo y facturabas la comisión de piso vendido. Imagínate

Había meses en los que perdías dinero porque no vendías ningún piso y aún así te seguía tocando pagar".

17. "Hace seis meses me rompí un hueso de la muñeca trabajando y cuando me reincorporé me despidieron por baja productividad. No sé si me compensa denunciarlo llevaba menos de un año en la empresa y era temporal".

18. "Trabajo en una tienda de uñas y estética. Me pagan (todo en negro) 150 euros al mes de sueldo base y luego 1€ por cada clienta que se haga las uñas. Al principio me dijeron que si iba rápido me podía sacar 5 euros la hora. Haciendo esos cálculos ganaría más de 900 euros

Pero la realidad es que no llego ni a los 400 euros. Estoy buscando otro trabajo".