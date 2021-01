¿Es tener una vida digna comprar un yate de dos millones?: el repaso a un 'youtuber' que defiende pagar impuestos en Andorra

Este sábado, la escritora y crítica Elizabeth Duval entró en debate a través de un directo con el youtuber David Santos. El tema de la conversación fue la moralidad de ciertos personajes públicos del mundo de YouTube que han decidido tributar en Andorra. El último en hacerlo fue El Rubius, que reanimó el debate público ya existente.

En el debate, Duval pregunta al youtuber por el hecho de querer pagar menos impuestos ganando dos millones de euros al año. No entiende que alguien que gane una cuantía millonaria anual tenga la necesidad de huir de España para ahorrarse los tributos. "¿Es necesario comprarse un yate para tener una vida digna?", se pregunta.

Aquí el fantástico momento del yate. pic.twitter.com/oTfQYJn2ez — ELIZABETH DUVAL (@lysduval) January 23, 2021

- "Los costes de la vida digna dependen de tu tren de vida y lo que tú hagas en tu vida", asegura Santos.

- "¿Cuál es tu tren de vida? ¿Qué quieres comprar para gastar dos millones de euros", pregunta la escritora.

- "Pues no sé. Si me quiero comprar un yate de dos millones de euros", responde.

- "¿No te parece moralmente reprobable que haya gente en riesgo de pobreza y mientras tanto haya quien, para no tributar y quizá ayudar a esa gente, se vaya a otros países para comprarse un yate? ¿Que su justificación para irse a otro país sea comprarse un yate?", sentencia Duval.

No obstante, Santos no se conformó con defender la huida de varios personajes a Andorra, sino que hizo una afirmación (dejando entrever sus ideas) en la que le bailaron ligeramente los datos: "Solamente con lo que cuesta el feminismo, se mantiene toda la sanidad en España". Las cifras, como era de esperar, no decían lo mismo.

Este momento, sobre el gasto en Igualdad y Sanidad, es aún mejor. Se le fueron un poco los datos. pic.twitter.com/5k4uKf4ftO — ELIZABETH DUVAL (@lysduval) January 23, 2021

El debate entre ambos se ha hecho viral y ha cosechado cientos de comentarios al respecto.

No consigue justificarse porque quiere meter la palabra "digna" a toda costa en su argumento, cuando se ve claramente que no está hablando de vida digna, está hablando del tipo de tren de vida que quiere/n llevar. Son cosas diferentes, no pasa nada, pero no quieren aceptarlo. — David Pareja (@davidpareja) January 24, 2021

No solo se equivoca con el dato, sobre todo se equivoca con el enfoque. Él quiere dar a entender que el feminismo es una chorrada y pretende enfrentar desigualdad a feminismo cuando, precisamente, el feminismo nace para combatir la desigualdad estructural de las mujeres. Abyecto. — Jorge Moruno (@JorgeMoruno) January 24, 2021

A mí ya cuando me dicen "búscalo"... que entiendo que no pueda citar un título larguísimo de un estudio o artículo de memoria, pero leñe, imaginad que las investigaciones y los trabajos pusieran en la bibliografía "no sé, búscalo tú, en internet está ;)" — KaramzinovArt ???? (@KaramzinovArt) January 23, 2021

Los liberales siempre encuentran la manera de justificar que la gente siga siendo pobre y ellos asquerosamente ricos. Que si tren de vida alto, que si "esfuerzo" (del tatarabuelo franquista claro), que si falta de estudios... Siempre son mejores que los demás por una cosa u otra — Pablo, de vuelta al trabajo ????‍???? (@Mncls_pablo) January 23, 2021

Como si el concepto de vida digna dependiese de cada sujeto. ¡Qué barbaridad! ¿Que la dignidad de las personas no está relacionado con la ética? ¿Dónde no lo está? — Ignacio Vázquez (@RPTLNS33) January 23, 2021

Me recuerda a los argumentos de Rosalía Bárcenas ante el juez, aduciendo que ella necesitaba 5000 € al mes minimos para levantarse — Cristina Morano???? (@Cris_Morano) January 23, 2021