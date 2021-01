Continúa la caza de brujas contra los símbolos de la izquierda y ahora también del feminismo en Madrid. El Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida borrará un mural feminista que preside la entrada del polideportivo de la Concepción en el distrito de Ciudad Lineal, tras una propuesta del partido ultraderechista Vox y gracias a los votos de PP y Ciudadanos. En el mural que ha merecido el veto de las autoridades madrileñas, aparecen mujeres que han roto barreras en la historia, como Frida Khalo, Rosa Parks, Angela Davis, Chimamanda Ngozi o Valentina Tereshkova.

Tras las críticas recibidas, el alcalde ha querido dar su opinión y no ha encontrado mejor argumento que hablar de... ETA. Efectivamente, otra vez...

No falla!

El PP vuelve a utilizarlo pic.twitter.com/lO9zexPrJD — Orxata i Fartons (@orxataicassalla) January 25, 2021

"Tan democrático es decidir ponerlo como es decidir quitarlo", aseguró Almeida sobre el mural, logrando que no le diera la risa. Pero no se detuvo aquí y también se lanzó a dar un discurso sobre el terrorismo de ETA, porque manzanas traigo.

"Yo al presidente del Gobierno, y sin ánimo de confrontación, no le he visto escribir ningún tuit, por ejemplo contra los murales que ensalzan a los terroristas en el País Vasco. Y hay muchos. Contra las pintadas que continuamente lo que hacen es humillar la dignidad de las víctimas. Y hay muchas. Contra los recibimientos que se hace a los presos de ETA que han sido excarcelados en el País Vasco y que no se han arrepentido de sus crímenes", argumentó.

El periodista y víctima de ETA, Gorka Landaburu, ha hablado de "comodín de ETA":

Sr alcalde o portavoz del PP: La coherencia es no utilizar siempre y para tapar sus propias vergüenza el comodín de ETA. Sus acusaciones invalidan su argumentación. , https://t.co/hKLHitcJJg — Gorka Landaburu (@G_landaburu) January 24, 2021

Por supuesto, Almeida no se ha librado del análisis de los tuiteros:

El feminismo es ETA. — Viriato O punto (@xiquitinx) January 24, 2021

Pero qué desgracia tenemos en Madrid. Un nivel intelectual a la altura de la suela de una zapatilla y aún más bajo el nivel moral. Indigna esta gente que quiere justificar lo injustificable y encima manipulando. Dónde han aprendido a ser así? https://t.co/CmaGojR9JK — Rosa María Artal (@rosamariaartal) January 24, 2021

Luego vendrán los lloros cuando en el 8M no queramos que caminen a nuestro lado. https://t.co/EgUnvkJp7A — Henar Álvarez (@henarconh) January 24, 2021

Lo llaman hacer política y no lo es.

No por ser una estrategia miserable, es nueva. La usan todos los jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Todos https://t.co/hldwfocclm — Mónica García (@Monica_Garcia_G) January 24, 2021

El peor alcalde de Madrid de la historia. ETA para justificar desde su mierda de gestión hasta su purga cultural sectaria. https://t.co/7sOSjvTTC9 — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) January 24, 2021

Feminismo...terrorismo... tienes razón, es todo lo mismo... acabado en ismo, como el comunismo. — Isabel Díaz Ayuso, Presidenta cuqui fake ???? (@Idiazaquso) January 24, 2021

Que tendrá que ver .... siempre utilizando lo mismo , que hartazgo de argumentos — Mirentxu (@NinesrositaM) January 24, 2021

La marioneta de VOX ???????? pic.twitter.com/DHfMEFeHAg — Ḷḷuarquesa ???????????? (@Lluarquesa) January 24, 2021

Quita el mural feminista porque ETA. https://t.co/y6AH0aSKVG — Manuel Burque (@manuelburque) January 24, 2021

La gestión de crisis del PP es espectacular: si no se puede destrozar a martillazos, es ETA. — Jesús Gil Molina (@jesusdemivida) January 24, 2021

Con qué facilidad sacáis a ETA a colación cuando no tenéis argumentos. — Elisa Pons (@elisapv64) January 24, 2021

Manzanas traigo.

Sois cansinos y ya no cuela — Doña Nadia (@DoaNadia1) January 25, 2021

El verdadero Almeida, el que entrega Madrid al sectarismo y el machismo de la extrema derecha y encima manosea la memoria de las víctimas de ETA para taparlo. Madrid necesita un alcalde, no a Torrente. https://t.co/pjfu85dWyo — Hugo Martínez Abarca ???????????? (@hugomabarca) January 24, 2021